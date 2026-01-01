서울에서 가장 먼저 떠오르는 첫 해… 주민들 새해 소망 기원 팝페라 축하공연, 타북공연 등과 함께 일출 감상하며 새해 힘찬 출발

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 2026년 새해 첫날 새벽, 아차산 어울림광장에서 아차산 해맞이 축제를 열고 병오년의 시작을 구민과 함께했다.

서울에서 가장 먼저 해가 떠오르는 명소답게 이른 시간부터 시민들의 발걸음이 이어졌다.

올해 축제는 ▲소원지 달기 ▲띠별 운세 자판기 ▲소망북 울리기 ▲포토존 등 시민 참여 프로그램을 중심으로 운영됐다. 등산로 초입에는 LED(엘이디) 빛터널과 고보조명이 설치돼 새벽에도 밝고 따뜻한 분위기가 이어졌으며, 곳곳에서 사진을 찍으며 새해의 설렘을 나눴다.

07시 30분, 팝페라 무대로 본행사가 시작됐고, 일출 시각인 07시 57분, 붉은 빛을 머금은 해가 환하게 떠오르자 시민들은 환호하며 휴대폰 카메라로 그 기억을 담았다.

많은 인파가 몰린 가운데 광진구는 경찰·소방 등 유관기관과 합동 종합상황실을 운영해 행사 전 과정이 안전하게 진행될 수 있도록 관리했다.

김경호 광진구청장은 “아차산의 첫 일출이 병오년을 힘차게 여는 출발점이 되길 바란다”면서 “구민 모두가 건강하고 활력 넘치는 한 해를 보내시길 기원한다”고 말했다.