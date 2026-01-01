2026 시작 활기차게! 석촌호수 동호 수변무대 공연, 롯데월드타워 레이저·불꽃쇼까지 연말연시 다중운집 행사 대비 사전 합동점검 등 안전 관리도 철저

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 ‘2026 송파구 새해맞이 카운트다운’ 행사를 성황리에 마쳤다고 1일 밝혔다.

2025년의 마지막 날인 지난 31일 석촌호수 동호 일대에서 진행된 행사에는 영하의 날씨에도 불구하고 송파구민뿐 아니라 다양한 국적의 외국인까지 수많은 시민이 함께 모여 희망찬 새해를 기념했다.

카운트다운을 앞두고, 석촌호수 동호 수변 무대에서는 다채로운 사전 공연이 진행됐다. 조규형 트렘펫니스트의 ‘하이든 트럼펫 협주곡 3악장’ 부터 테너 이성구가 부르는, 소프라노 신혜민의 ‘친애하는 후작님’ 등 오페라까지 새해를 맞이하는 설렘 가득한 멜로디가 호숫가에 울려 퍼졌다.

이어, 스코틀랜드의 민요 ‘올드 랭 사인’을 함께 부르며 2025년의 마지막 순간을 떠나보낸 관람객들은 새해 60초 전부터 무대 화면에 연출되는 숫자 카운트 영상에 따라 카운트를 외치며 힘찬 새해를 맞이했다.

특히, 카운트다운 순간에는 송파구 관광명소 롯데월드타워에서 펼쳐진 화려한 불꽃쇼와 희망의 레인보우 레이저 등 다양한 퍼포먼스가 펼쳐져 함께 한 모든 이들에게 잊지 못할 감동을 선사했다.

이어 성악가 5인이 무대에 올라 ‘축배의 노래’로 새해의 시작을 축하, ‘브라보 마이 라이프’를 관람객 모두 합창하며 공연의 대미를 화려하게 장식했다.

구는 연말연시 다중운집 행사에 대비하여 안전 관리에 집중했다. 행사 당일 폭설, 한파 등 기상 악화에 대비하여 제설 대책을 수립하고, 곳곳에 난로 비치 및 무대 좌석 방한 은박발포지 도포 등 관람객들이 따뜻하고 안전하게 행사를 즐길 수 있도록 선제적인 관리를 실시했다.

또, 롯데물산 측과 사전 합동점검을 통해 행사장 인근 데크 및 호수교 부근과 같은 안전 취약지점을 집중 관리하고 송파모범운전자회, 송파구 자율방범엽합대 등과 협력하여 안전을 강화했다.

서강석 송파구청장은 “앞으로도 송파구 석촌호수가 세계적인 카운트다운 명소로 자리 잡아 안전하게 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “이번 송파구 새해맞이 카운트다운 행사에 모인 모든 분의 새해 소망이 이루어지길 바라며, 건강과 행운이 함께하길 기원한다”고 전했다.