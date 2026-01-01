“국민 뜻이 궁극의 이정표…평화 향한 길 흔들림 없이 걸어가겠다” “‘AI·바이오·문화·방산·에너지’ 성장 견인…혜택 고루 누려야”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 새해 첫날인 1일 “올해도 국민주권 정부는 주권자인 국민의 뜻을 궁극의 이정표로 삼아 정책을 펴겠다”고 약속했다.

김 총리는 이날 신년사에서 “작년엔 민주주의 위기 속에 무거운 마음으로 한 해를 시작했지만 올해는 성장과 도약에 대한 희망을 품고 출발한다”며 이같이 말했다.

이어 “지난해 출범한 정부는 회복과 성장을 국정 최우선 과제로 삼아 전력을 다해 왔다”며 “2026년은 대한민국의 더 큰 도약의 원년이 될 것”이라고 강조했다.

특히 “무엇보다 국민 불안 해소와 국정 안정이 중요하다”며 “내란의 완전한 청산과 더불어 재발 방지를 위해 민주주의 토대를 굳건히 하는 한 해가 되어야 할 것”이라고 강조했다.

김 총리는 “K 브랜드가 전 세계의 주목을 받는 지금은 대한민국 대도약의 기회인 동시에 산업 구조를 혁신하고 내실을 다질 매우 중요한 시점”이라고 짚었다.

그러면서 “ABCDE(AI·바이오·문화 콘텐츠·방위 산업·에너지)를 주축으로 성장을 견인하고, 발전 혜택을 온 국민이 고루 누리도록 하겠다”고 설명했다.

아울러 “김구 선생이 꿈꿨던 ‘문화국가’ 비전이 가시화되는 사회를 만들 것”이라며 “‘함께 행복한 대한민국’을 위한 관심과 연대 의식이 기업과 정부, 사회 곳곳에 뿌리내리기를 희망한다”고 말했다.

이어 “산업재해와 자살로부터 서로를 지켜내고, 도움의 손길이 필요한 이웃과 사회 진입에 어려움을 겪는 청년이 희망을 품고 살 수 있는 사회를 함께 만들자”고 했다.

한반도 평화와 관련해서는 “대한민국의 더 큰 도약은 평화의 토대 위에서만 가능하다”며 “정부는 평화를 향한 길을 흔들림 없이 걸어가겠다”고 강조했다.