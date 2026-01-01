[헤럴드경제=구본혁 기자] “가속화되는 글로벌 기술패권 경쟁에 대응하여 세계 최고 수준의 과학기술, 인공지능 경쟁력을 확보하겠다.”

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 1일 신년사를 통해 도약과 성장을 향한 전환점에서 세계 최고 수준의 인공지능(AI), 과학기술 경쟁력 확보에 주력할 방침이라고 밝혔다.

배 부총리는 ‘K-AI’의 글로벌 영토 확장을 가속화 하겠다며 세계적 수준의 독자 AI 모델 확보와 제조·조선·물류 등 주력산업 전반의 AI 전환, AI 민생 프로젝트를 통한 국민 편익을 높이겠다고 말했다.

국가전략기술 분야 원천기술 확보를 위해 국가적 난제에 도전하는 ‘K-문샷 프로젝트’를 본격 추진하고, 바이오, 양자, 핵융합 등 차세대 기술을 집중 육성해 새로운 성장 엔진을 확보하겠다는 계획이다.

그는 “국가과학자 선정과 과학영재 발굴, 이공계 학생 지원 등전주기 인재 양성 체계를 강화하고 기초연구 안정성을 위해 정부의 기초연구 투자 노력을 법제화하는 등 혁신의 뿌리도 튼튼히 하겠다”고 설명했다.

배 부총리는 정부의 보안역량을 고도화해 해킹과의 전면전을 추진하겠다고 강조했다.

그는 “기업에 만연한 보안 불감증을 해소하고 징벌적 과징금 도입 등을 통해 보안을 경영의 우선 가치로 인식하도록 제도적 기반을 구축하겠다”고 말했다.

또 “지역 자율의 연구개발(R&D) 예산을 대폭 확대해 자생적 혁신 생태계 조성에 최선을 다하겠다” 덧붙였다.