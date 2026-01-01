[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 고터·세빛 관광특구 지정 1주년을 맞아 30일 14시 서울고속터미널 광장 일대에서 ‘고터·세빛 관광특구 1주년 기념 및 거리조성 준공식’을 개최했다.

이날 행사에는 전성수 서초구청장을 비롯해 주한 스페인 대사, 고터·세빛 관광특구협의회 관계자, 서울시 관광협회 협회장, 지역 주민, 외국인 관광객 등 100여 명이 참석해 관광특구 1주년을 함께 축하하는 시간을 가졌다.

행사는 거리조성 사업 추진 경과보고와 조형물 제막식 등 공식 프로그램에 이어 외국인 관광객의 관심과 참여를 높이기 위한 다채로운 체험형 콘텐츠가 운영됐다.

구는 특히 이번 준공식에서 영상을 통해 거리조성 사업으로 새롭게 변화한 공간의 모습을 공개했다. 영상에는 고속터미널에서 반포한강공원까지 관광객이 쉽게 이동할 수 있도록 구축된 안내체계와 함께, 기존에 복잡하고 어두웠던 지하공간이 밝고 머무르고 싶은 관광 공간으로 변화한 모습이 담겼다.

먼저 안내체계가 복잡해 길 찾기가 어려웠던 고투몰 지하상가에는 천장에 핑크라인 형태의 안내사인을 설치해 한강 방향 동선을 직관적으로 구현했으며, 이를 통해 처음 방문하는 관광객도 자연스럽게 반포한강공원으로 이동할 수 있도록 했다.

또, 반포한강공원에서 고투몰로 향하는 방향 안내사인도 반포대교 교각 기둥에 크게 표시해, 반포한강공원과 고투몰을 잇는 양방향 안내체계를 구축함으로써 관광객의 이동 편의성을 한층 높였다.

아울러 고속버스터미널과 반포한강공원을 잇는 지하 공공보행통로에 위치한 피카소 벽화에는 레일 조명을 설치하고 벤치와 LED 연출을 더해, 단순 통행로였던 공간을 예술을 감상하며 머무는 문화 공간으로 개선했다.

또, 후미지고 방치됐던 공간을 스트리트 퍼니처, 무선충전 시설, 미디어 아트가 어우러진 ‘고터·세빛 관광특구 라운지’로 새롭게 조성해 시민과 관광객이 쉬어갈 수 있는 복합 휴식 공간으로 탈바꿈했다.

이와 함께 어둡고 칙칙했던 잠수교 지하보도는 조명 연출을 통해 ‘한강 가는 핫스팟’으로 재탄생했으며, 관광특구의 시작점인 경부선 광장에는 한강의 물결을 형상화한 조형물이 설치돼 관광특구의 상징성과 공간 인지도를 한층 높였다고 구 관계자는 설명했다.

이번 거리조성 사업을 통해 고터·세빛 관광특구는 개별적으로 조성돼 있던 공간을 하나의 관광 동선으로 연계하고, 지나가는 길을 머무는 장소로 전환해 관광객의 이동 편의성과 체류 경험을 동시에 높이는 도시 관광 환경을 완성했다는 평가다.

전성수 서초구청장은 “고속터미널에서 지하공공보행통로를 거쳐 반포한강공원까지 이어지는 안내체계와 관광환경을 정비해 누구나 편리하게 관광특구를 이용할 수 있는 기반을 마련했다”며 “앞으로도 고터·세빛 관광특구만의 입지적 강점과 한강 자원을 활용한 콘텐츠를 지속적으로 확충, 국내·외 관광객이 머무르고 다시 찾고 싶은 글로벌 관광거점으로 발전시켜 나가겠다”고 전했다.