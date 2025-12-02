[헤럴드경제=민상식 기자] ‘붉은 말의 해’를 알리는 제야의 종이 울리면서 2026년 1월 1일이 시작됐다.

자정께 서울 기온은 -10도의 강추위였지만, 서울 종로 보신각 앞에 운집한 3만여명의 시민들은 맑은 종소리를 들으며 2026년을 맞이했다.

이날 보신각 타종 행사에는 25년 동안 생명의 전화 상담을 이어온 김귀선 씨를 비롯한 11명의 시민 영웅과 오세훈 서울시장 등이 참여했다.

등굣길 학생들에게 무료로 빵을 나눠준 김상식씨, 15년간 도시락 배달 봉사를 해온 이복단씨, 심폐소생술로 2차례 행인과 승객을 구조한 버스 기사 정영준씨 등 각계각층의 시민대표가 돌아가며 타종에 나섰다.

병오년을 알리는 종소리가 보신각 일대를 메운 가운데 광화문엔 ‘빛의 무대’가 펼쳐졌다.

광화문스퀘어 민관 합동협의회, 동아일보사, KT, 디지틀조선일보, 한국콘텐츠진흥원 등 9개 기관이 참여해 구역 내 전광판을 통해 카운트다운 쇼를 동시 송출하자 곳곳에서 감탄의 탄성이 나왔다.

서울의 상징인 광화문엔 미디어파사드(건물 외벽에 다양한 이미지나 영상을 투사해 만드는 예술작품)가 복된 새해를 바라는 시민들의 눈길을 끌어모았다.

이날 보신각 인근에는 서울시 추산 3만2000명의 시민이 운집했다.

서울경찰청은 이날 타종 행사 현장에 인파가 몰릴 가능성을 염두에 두고 경찰력 1700여명을 배치해 안전관리에 나섰다.

인파 밀집을 방지하기 위해 교통 통제도 이뤄지는 중이다.

전날 오후 6시부터 보신각 일대 3개 도로(종로·우정국로·청계북로)의 차량 운행을 통제 중이다. 운행은 오전 7시께 재개된다.