대만해협 분쟁은 미일 안보동맹과 즉각 연결 오키나와·류큐 열도, 후방 아닌 최전선 부상 해상로·미군기지·센카쿠까지 일본 안보 직격

[헤럴드경제=서지연 기자] 중국이 대만을 향해 군사 행동에 나설 경우 일본이 분쟁의 직접 당사자로 편입될 수밖에 없다는 분석이 나온다. 대만해협 유사시가 지리적 근접성, 미일 안보동맹, 역내 군사 기지 구조를 통해 곧바로 일본 안보 문제로 확장되는 구조이기 때문이다.

미 월스트리트저널(WSJ)은 최근 “중국이 대만을 공격할 경우 분쟁의 중심이 미일 안보동맹으로 빠르게 옮겨갈 수밖에 없다”고 분석했다. 대만해협 유사시는 일본을 후방 지원국이 아닌 사실상의 전쟁 당사자로 만든다는 것이다.

핵심은 지리다. 일본 열도의 남서쪽 끝을 이루는 류큐 열도는 대만과 불과 수십㎞ 거리까지 맞닿아 있다. 요나구니섬은 대만에서 70마일도 채 떨어져 있지 않다. 중국이 대만을 봉쇄하거나 미사일·해군 전력을 투입할 경우, 일본 영토는 분쟁의 주변부가 아니라 곧바로 전장 인근에 놓이게 된다. 중국의 해상·공중 작전은 일본 영공과 영해, 그리고 일본 국민의 안전과 직결된다.

군사적 측면에서도 일본은 대만 사태와 분리되기 어렵다. 일본 남서단 요나구니섬은 대만과 불과 70마일(약 110㎞) 떨어져 있고, 오키나와를 중심으로 한 류큐 열도는 대만 바로 앞까지 길게 뻗어 있다. 중국이 미사일과 해군 전력을 동원해 대만을 포위할 경우, 이 지역은 전쟁터 바로 옆이거나 사실상 작전 반경 안에 들어가게 된다. 평시에도 민감한 접경 지역인 남서 도서가 단숨에 분쟁의 최전선으로 변할 수 있다는 의미다.

이 때문에 일본은 최근 수년간 남서 도서 방위에 막대한 투자를 이어왔다. 레이더와 전자전 시설, 신설 기지와 함께 12식 대함 미사일 포대가 여러 섬에 배치됐다. 사거리 약 200㎞인 이 미사일은 대만해협 일부를 사정권에 두며, 더 긴 사거리의 개량형도 개발 중이다. 일본 정부는 이를 방어적 조치로 설명하지만, 유사시에는 대만 분쟁에 깊이 연결될 수밖에 없는 전력이라는 점에서 중국의 경계 대상이 된다.

대만 사태가 일본 문제로 비화하는 결정적 고리는 미군 기지망이다. 미국이 대만을 군사적으로 방어할지 여부는 여전히 불확실하지만, 만약 개입이 이뤄진다면 일본 내 기지는 사실상 필수적 거점이 된다. 오키나와 가데나 공군기지와 요코스카 해군기지, 이와쿠니와 사세보 등은 전력 전개와 보급, 재무장의 중심축이다. 미국이 이 기지들을 활용하는 순간 일본은 참전 여부와 무관하게 분쟁에 깊숙이 연루된다.

동시에 이는 일본을 잠재적 공격 대상에 올려놓는 요인이기도 하다. 중국이 미국의 개입 가능성을 높게 판단할 경우, 일본 내 미군 기지나 자위대 시설을 선제적으로 압박하거나 타격하려 할 가능성도 배제할 수 없다. 중국이 단거리부터 중·장거리 미사일까지 대규모 전력을 보유하고 있다는 점은 이런 우려를 현실적인 시나리오로 만든다.

여기에 센카쿠 열도를 둘러싼 중·일 간 영토 분쟁도 겹쳐 있다. 중국이 대만을 장악할 경우, 일본은 더 이상 완충지대를 갖지 못한 채 중국 해군의 직접적인 압력에 노출될 수 있다는 분석이 나온다. 대만 문제는 단순히 타이베이의 정치적 운명 문제가 아니라, 일본 영토와 안보 환경 전반을 뒤흔드는 변수라는 인식이 일본 내에서 확산되는 배경이다.

결국 중국의 대만 공격은 일본에 ‘외교 현안’이 아니라 ‘즉각적인 안보·경제 리스크’로 다가온다. 지리적 근접성, 해상 교통로 의존, 미군 기지망, 남서 도서 방위가 서로 얽히며 일본은 선택의 여지가 좁아진다. 대만해협에서 불이 붙는 순간, 일본 역시 그 불길에서 자유롭기 어렵다는 평가가 나오는 이유다.