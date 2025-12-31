삼성전자 평택캠퍼스 투자 재개에 관심 집중 가재지구 ‘지제역 반도체밸리 풍경채 어바니티’ [영상=이건욱·김율 PD]

[헤럴드경제=서정은 기자] 삼성전자가 평택캠퍼스 공사를 재개하기로 하면서 평택 부동산 시장도 다시 활기를 띄고 있다. 평택 5공장(P5) 공사만 약 70조~80조원으로 추정되며, 전체 6개 라인을 모두 구축할 경우 총 550조원 규모의 생산 유발효과가 나타날 것이라는 전망이 나온다. 이에 삼성전자 평택캠퍼스를 중심으로 ‘삼성타운’이 구축될 것이라는 기대감이 커지고 있다.

특히 가재동 일원 약 62만㎡ 부지가 개발돼 만들어진 가재지구는 평택 내에서도 삼성전자 투자 효과가 가장 기대되는 곳이다. 삼성전자 평택캠퍼스 동쪽에 가까이 있어 ‘배후주거지’라는 타이틀을 얻고 있으며, 대단지들이 들어서 새로운 주거타운을 이룰 예정이다. 평택의 핵심지로 꼽히는 고덕신도시·지제역세권·브레인시티 등과도 인접해있다.

부동산360이 이번에 찾은 ‘지제역 반도체밸리 풍경채 어바니티’는 가재지구 2블록에 위치해있다. 가재지구에서는 가장 먼저 분양에 나선 단지이기도 하다.

단지는 최고 29층, 총 1152세대로 84·103㎡(이하 전용면적)으로 구성돼있다. 수요자들의 선호도가 높아진 중대형 아파트로 구성된 것이 특징이다. 지난 11월 사전점검을 마쳤으며, 2026년 초 입주를 앞두고 있다. 특히 세대 내에서 삼성전자 평택캠퍼스가 바로 보일 정도로 가까이 위치해있다.

가장 큰 특징은 직주근접 수요자들을 잡기 위한 인프라를 갖췄다는 점이다. 단지에는 가재초등학교와 유치원이 예정돼있고, 인근에는 지제역 복합환승센터는 물론 평택 최초의 종합의료시설인 아주대 병원 의료복합타운도 들어설 예정이다. 코스트코, 이마트, 평택 프리미엄 아울렛 등도 인근에 있다.

신축 단지에 걸맞게 조경과 커뮤니티 시설에도 차별화를 꾀했다. 입주민들이 사계절 즐길 수 있는 생태연못, 잔디마당 등은 물론 피트니스센터, 사우나, 배드민턴장, 런드리카페, 골프연습장, 스크린야구장, 테니스장, 맘스테이션 등을 갖췄다.

아울러 전 세대가 남향 위주로 배치되었으며, 4베이 판상형 설계로 채광과 통풍이 우수하게 설계된 점도 눈에 띈다. 지상에 차가 없는 공원형 단지로 전 연령대가 안전하게 보행할 수 있다. 동간거리도 70미터(m) 이상 확보해 쾌적성을 극대화했다. 주차공간은 세대당 1.41대로 넉넉하다.

교통 측면에서 보면 평택지제역에서 수서고속철도(SRT)와 지하철 1호선을 이용할 수 있다. 송탄 IC 동부고속화도로(예정), 평택 제천고속도로 등이 인접해 광역교통망을 갖췄다.

이런 점에 주목해 실수요, 투자 목적 가리지 않고 이 곳을 문의하는 사람들도 부쩍 늘었다고 한다. 실제 삼성전자의 핵심 인력을 중심으로 대규모 이주가 예상되며 반도체 관련 협력사도 들어설 예정이라 문의하는 사람들의 연령대도 3040대로 젊어졌다고 한다.

인근 공인중개사 사무소 관계자는 “반도체 투자 재개 소식이 알려진 뒤 주말에 이사 문의를 하는 사람들이 부쩍 늘었다”며 “특히 고덕신도시에 비해 가격 매력도도 있고, 평택지제역에서 SRT와 지하철 1호선을 이용하면 강남까지 1시간 내로 갈 수 있어 양호한 서울 접근성을 갖췄다”고 말했다.