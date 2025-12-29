개인 투자자 최다 거래 종목은 ‘삼성전자’

[헤럴드경제=신주희 기자] 올 한해 가장 많이 오른 국내 주식은 원익홀딩스 (1234%)로 나타났다. 삼성전자는 개인 투자자가 가장 많이 거래한 종목으로 꼽혔다.

신한투자증권은 코스피 4000시대 올 한 해(1월~12월 15일) 인기 있는 종목, 이색적인 거래 유형, 인상적인 고객등을 선별했다고 29일 밝혔다.

올해 연초 대비 12월 중순 코스피 증가폭은 70.5%, 코스닥 증가폭은 36.7%로 높은 수치를 기록했다. 그중 한해 가장 많이 오른 국내주식 종목 ‘텐배거상(10배 이상 상승한 종목)’은 ‘원익홀딩스(1234%)’가 뽑혔으며, 이어 ‘로보티즈(1081%), ‘천일고속(1064%)’이 그 뒤를 따랐다. 반면 지수 상승에도 주가변동 0%에 해당하는 ‘한결같은賞’은 ‘태양금속’, ‘LG헬로비전’ 포함 7종목이 해당됐다.

개인 투자자가 가장 많이 거래한 ‘최고인기상’은 삼성전자가 차지했으며 SK하이닉스, 두산에너빌리티가 그다음이다. 그리고 현재 가장 많은 개인투자자가 보유한 ‘국민종목상’은 ‘삼성전자’ 였으며, ‘LG에너지솔루션’, ‘카카오’가 그 뒤를 이었다.

가장 많은 개인 투자자가 거래한 미국주식 ‘안살수없상’은 ‘테슬라’가 차지했고, 이어 ‘엔비디아’, ‘팔란티어’ 순이었다. 가장 많은 고객이 거래한 미국주식 ‘미장은오늘상’ 날은 지난 10월 10일이었으며, 이 날은 미국 뉴욕 증시가 상승세를 보이며 출발했지만 장중 추세 전환하며 하락세로 마감한 날이었다.

2025년 신한 SOL증권 MTS를 사용하는 고객 중, 올해 매일 거래한(영업일 기준) ‘매일거래했상’ 에 해당하는 고객 비중은 0.1% 였다. 매일 신한 SOL증권 MTS에 접속 ‘최고고객상’ 고객 비중은 약 0.1% 였고, 낮에는 접속하지 않고 밤에만 접속하는 ‘올빼미상’ 고객 비중은 2.6% 였다.

신한투자증권은 “본 어워드를 통해 올해 신한 SOL증권을 이용해 주신 고객들의 특별한 데이터를 돌아보고 내년에도 고객 편의를 위한 다양한 금융 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.