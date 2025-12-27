오후에는 기온 올라…최고기온 8도

26일 오전 서울 종로구 세종대로 사거리에서 시민들이 두터운 옷차림으로 출근길을 서두르고 있다. 임세준 기자

[헤럴드경제=한영대 기자] 토요일인 27일 아침까지 북서쪽에서 남하한 찬 공기 영향으로 중부내륙과 전북동부, 경북권내륙을 중심으로 기온이 영하 10도 이하로 떨어지겠다고 기상청이 예보했다.

바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 매우 춥겠다. 다만 낮부터는 기온이 차차 오를 예정이다. 낮 최고기온은 0∼8도가 되겠다.

일요일인 28일과 월요일인 29일 기온은 평년보다 높겠다. 28일 아침 최저기온은 영하 6도∼2도, 낮 최고기온은 2∼12도가 되겠다. 29일 아침 최저기온은 영하 3도∼7도, 낮 최고기온은 4∼14도로 예상됐다.

27일 오전부터 오후 사이 서울·인천·경기남부와 일부 경기북부, 강원남부내륙, 충청권에 눈이 조금 내려 쌓이는 곳이 있겠다. 강원남부내륙과 충청권은 밤까지 이어지는 곳이 있겠다. 늦은 밤 전북북부에는 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

예상 적설량은 ▷인천·경기남부 1㎝ 안팎 ▷서울·경기북부 1㎝ 미만 ▷강원남부내륙 1㎝ 안팎 ▷대전·세종·충남·충북 1㎝ 안팎 ▷전북북동내륙 1㎝ 안팎 등이다.

28일 오후부터 수도권과 강원 중·북부내륙·산지, 충남북부서해안에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 29일 새벽부터 그 밖의 충청권과 강원남부내륙·산지, 전북, 경북서부·북동내륙·븍동산지에 비 또는 눈이 확대됐다가 낮에 대부분 그치겠다.

풍랑특보가 발효된 제주도 남서쪽안쪽먼바다와 제주도 남쪽바깥먼바다는 이날 아침까지, 동해 남부남쪽먼바다는 이날 오전까지, 동해 중부먼바다와 동해 남부북쪽먼바다는 밤까지 바람이 30∼60㎞/h(8∼16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.0∼3.5m로 매우 높게 일겠으니 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의해야 한다.


