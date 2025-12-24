[헤럴드경제=김유진 기자] 홍준표 전 대구시장이 24일 자신의 SNS를 통해 “대통령을 흔들어 정권을 무너뜨리고, 그 방식 그대로 당대표까지 흔들어 다시 비대위를 만들려는 책동이 가증스럽다”고 비판했다.

최근 홍 전 시장은 한동훈 전 국민의힘 대표가 연루됐다는 의혹이 제기된 이른바 ‘당원 게시판 사건’ 등을 지속적으로 언급해 왔으며, 이번 글에서도 ‘검사 시절’ 등을 거론해 한 전 대표를 겨냥한 발언으로 해석된다.

홍 전 시장은 “잔기술로 하는 정치는 금세 한계가 드러난다. 조작하는 습성은 검사할 때의 버릇 그대로”라며 “이제 그만두라”고 말했다. 이어 “윤석열 아바타로 불리던 때가 너의 전성기였다. 그런 기회는 다시 오지 않을 것”이라고 덧붙였다.

앞서 홍 전 시장은 지난 22일 자신의 온라인 소통 플랫폼 ‘청년의 꿈’에 게시된 한 전 대표 비판 글에 직접 댓글을 남기기도 했다.

해당 게시글은 ‘당 게시판 조작질, 키높이 구두, 어깨뽕, 가발 등’이라는 제목으로 올라왔으며, 한 전 대표의 외모와 각종 논란을 언급하며 조롱하는 내용이 담겼다. 작성자는 “가면 뒤의 모습이 궁금하다”며 “저런 인물을 지지하는 사람이 있다는 것이 이해되지 않는다. 꾸미지 않는 홍준표가 낫다”고 주장했다.

이에 대해 홍 전 시장은 별다른 설명 없이 “정치를 잘못 배워서 그렇다”는 짧은 댓글로 반응했다.

앞서 이달 9일에도 홍 전 시장은 국민의힘 당무감사위원회가 ‘당원 게시판에 게시된 윤석열·김건희 비방 글’의 작성 주체로 한 전 대표 가족이 연루됐을 가능성을 시사하는 중간 조사 결과를 발표하자 강도 높은 비판을 쏟아냈다.

홍 전 시장은 지난 10일 SNS를 통해 “당원 게시판 사건의 본질은 익명성 뒤에 숨어 벌어진 행태”라며 “정치권에서 퇴출돼야 할 사안”이라고 주장했다.

이어 “가족을 동원해 익명 공간에서 행동한 것은 정치인으로서 해서는 안 될 일”이라며 “그런 인물을 발탁한 사람과 자격 미달의 대표가 함께 국정을 운영했으니 정권 실패는 불가피했다”고 비판 수위를 높였다.