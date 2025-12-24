센터 3곳 전 직원 순차 퇴근…쿠팡 “인근 센터로 물량 이관”

“안성 쿠팡물류센터 폭파” 협박에 6시간여 수색…특이점 없어(종합)

[헤럴드경제=김유진 기자] 경기 안성시에 위치한 쿠팡 물류센터에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수돼 경찰이 현장 수색에 나섰으나, 별다른 이상 징후는 발견되지 않았다.

안성경찰서에 따르면 24일 오후 2시 1분께 대구경찰청 112 상황실로 “안성 쿠팡 물류센터에 폭발물을 설치했다”는 취지의 문자 신고가 접수됐다.

해당 문자에는 “당일 오후 8시까지 5억 원을 송금하라”는 요구와 함께 특정 계좌번호가 기재돼 있었던 것으로 알려졌다.

공조 요청을 받은 안성경찰서는 원곡·죽산·일죽면에 있는 쿠팡 물류센터 3곳을 대상으로 경찰 특공대와 폭발물 처리반 등 인력 80여 명을 투입해 수색 작업을 벌였다.

경찰은 만일의 상황에 대비해 협박 문구에 명시된 오후 8시 이후까지 현장을 통제했으나, 폭발물이나 위험 물질 등은 확인되지 않았다. 이에 따라 수색 시작 약 6시간 만인 오후 8시 30분께 모든 인력이 철수했다.

수색이 진행되는 동안 물류센터 3곳에서 근무하던 직원 약 870명은 업무를 중단하고 전원 귀가 조치됐다. 이로 인해 물류센터가 일시적으로 가동을 멈추면서 배송 지연 등 물류 차질이 발생할 수 있다는 우려도 제기됐다.

쿠팡 측은 인근 물류센터로 물량을 분산 처리해 배송 일정에 차질이 없도록 대응할 방침이라고 밝혔다.

한편 지난 15일부터 카카오를 시작으로 네이버, KT, 삼성전자, 현대자동차 등 주요 대기업을 겨냥한 폭파 협박이 잇따르고 있다.

경찰은 이 가운데 일부 유사 협박 글에 대해서는 실제 위험성이 낮다고 판단해 특공대 수색을 실시하지 않았으나, 이번 사건은 특정 지역의 쿠팡 물류센터를 지목했다는 점에서 이례적이라고 보고 수색에 나선 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “문자 작성자에 대한 추적 수사는 대구경찰청에서 진행 중”이라며 “이번 사건과 이전 협박 사례들 간의 연관성 여부를 포함해 전반적인 수사를 이어갈 예정”이라고 밝혔다.