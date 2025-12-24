국내산에 비해 ‘반값’

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 중국산 재첩을 국내산 섬진강 재첩으로 속여 판매한 유통업자 등 5명을 농수산물의원산지표시에관한법률 위반 및 식품위생법 위반 혐의로 입건됐다.

여수해양경찰서에 따르면 유통업자 A 씨 등은 중국산 재첩을 대량으로 구매한 뒤 국내산으로 둔갑시켜 대형마트(온·오프라인) 및 식당 등에 납품하는 수법으로 약 20t(톤), 시가 17억 원 상당을 부정 유통시킨 혐의를 받고 있다.

경남 하동과 전남 광양시 일대 섬진강에서 채취되는 재첩의 채취 시기는 매년 4~6월로 연중 약 3개월에 불과해 수요 대비 공급이 따라주지 못하고 있다.

섬진강 재첩 1말(20kg)의 국산 도매가격이 약 17만 5000원인 반면 중국산 재첩은 8만 원 수준으로 가격 차이가 커 유통업자들이 원산지 둔갑 행위가 끊이질 않고 있다.

여수해경 관계자는 “먹거리를 수단으로 소비자를 기만하는 범죄에 대해서는 끝까지 추적해 단 한 치의 관용도 없이 엄정하게 사법 처리하겠다”고 밝혔다.