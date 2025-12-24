대국민 외국인고용 서비스 혁신 공로 인정

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국산업인력공단 감사실은 24일 정부서울청사에서 국민권익위원회 주관 ‘2025년도 적극행정 국민신청제 유공 기관’으로 선정돼 표창을 받았다고 밝혔다.

국민권익위는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등을 대상으로 국민이 제기한 ‘적극행정 국민신청’을 모범적으로 업무에 반영한 기관과 개인을 선정 후 시상한다.

공단은 도서지역 외국인근로자 사용자 교육장 개설을 통해, 접근성이 낮아 교육 이수에 어려움을 겪던 사업주들의 애로사항을 해결하고, 외국인 고용 서비스의 사각지대를 해소하는 등 대국민 서비스 혁신 공로를 인정받았다.

특히, 공단은 기관 유공뿐만 아니라 직원에 대한 개인 유공 표창도 함께 받으며 ‘청렴’을 바탕으로 한 적극행정 노력을 인정받았다.

권통일 상임감사는 “이번 수상은 청렴하고 투명한 조직문화를 더욱 공고히 하고, 국민에게 신뢰받는 기관으로 거듭나라는 격려로 생각한다”며 “내부통제 강화와 현장 중심의 적극행정 구현을 통해 청렴한 공단을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.