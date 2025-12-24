[헤럴드경제=김성훈 기자] 방송인 전현무가 차량에서 링거를 맞은 것에 대해 경찰 수사가 시작된 가운데, 전현무 측이 “적법한 진료 행위였다”며 당시의 진료기록부를 공개했다.

전현무의 소속사 SM C&C는 23일 문제의 ‘차량 링거’ 사건이 있었던 2016년 진료기록부를 공개했다.

진료기록부를 보면, 전현무가 2016년 1월 14·20·26일 병원 진료를 받은 사실, 환자 이름, 병원 명칭 등을 확인할 수 있다. 기관지염, 만성 후두염, 급성 편도염, 위염 등 상병과 증상 등 내밀한 개인정보까지 적혀 있다.

소속사는 “해당 진료는 인후염·후두염·위식도역류 등의 진단에 따른 항생제, 소염제, 위장약 중심의 치료였으며, 수액은 치료를 보조하기 위한 의료 행위의 일환이었다. 위 자료들을 통해 당시 전현무의 의료 처치는 의료진의 판단 하에 의료기관에서 이루어진 적법한 진료 행위의 연장선이었다”고 강조했다.

해당 병원의 수입금 통계 사본도 공개하며 “위 진료일에 따른 의료기관의 공식 수입 금액 및 진료비 수납 내역을 통해 해당 치료가 정식 진료에 따른 비용 처리였다는 점이 확인된다”고 밝혔다.

또 “2016년 1월 20일 수액 처치 후, 사전에 의료진에게 안내받은 대로 1월 26일 병원 재방문시 보관하고 있던 의료폐기물을 반납했다”고 사후 처리에 대해서도 해명했다.

소속사는 “현재 제기되고 있는 의혹은 사실과 다르며, 당사는 향후 관계 기관의 사실 확인 절차가 진행될 경우에도 관련 자료를 성실히 제출하고 적극적으로 협조할 예정”이라고 재차 강조했다.

전현무의 적극적인 해명에 일각에서는 동정론도 나오고 있다.

한 누리꾼은 공개된 처방내역에 발기부전 치료제인 ‘엠빅스100’이 포함돼 있는 점을 언급하며 “얼마나 언급했으면”이라고 적었다. 온라인 커뮤니티에 게시된 이 글은 큰 화제가 됐다.

전현무가 과거 예능프로그램에서 탈모 고민을 토로한 것과 연관지은 해석도 나온다. ‘피나스테리드’나 ‘두타스테리드’ 성분의 탈모제 복용 남성은 성기능 부작용을 낳을 수 있다는 의학계 보고가 있다.