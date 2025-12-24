통일교-정치권 연결고리 역할 한 송 전 회장 피의자 출석

[헤럴드경제=김아린 기자] 통일교와 정계 인사들의 만남을 주선한 인물로 지목된 천주평화연합(Universal Peace Federation·UPF)의 전 한국회장인 송모씨가 24일 경찰에 소환돼 조사를 받고 있다.

통일교의 정치권 로비 의혹을 수사하는 경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 이날 오전부터 송씨를 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사를 진행 중이라고 밝혔다.

송씨는 통일교 산하 단체인 UPF의 한국회장을 지내며 정치권에 대한 로비 실무를 담당한 것으로 알려졌다. 송씨는 임종성 전 더불어민주당 의원이 가입했던 것으로 알려진 세계평화국회의원연합(International Association of Parliamentarians for Peace·IAPP)의 회장직을 맡기도 했다.

경찰은 이날 서울구치소를 찾아 구속 수용된 통일교 한학자 총재와 윤영호 전 세계본부장에 대한 추가 조사 진행 중이다. 통일교 정치권 로비 의혹 피의자인 한 총재와 윤 전 본부장은 정치자금법 위반·뇌물 공여 혐의 등을 받는다.