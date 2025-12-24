[헤럴드경제=김성훈 기자] 유명 미술 갤러리 ‘서정아트센터’ 대표가 다단계 금융사기 의혹으로 구속됐다.

24일 경찰에 따르면, 서울경찰청 형사기동대는 서정아트센터 대표 이대희 씨를 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 및 유사수신행위법 위반 등의 혐의로 지난 22일 구속했다.

이 씨는 2010년대 중반부터 ‘미술작품을 구매해 1년간 센터에 맡기면 전시회와 광고·협찬 등에 그림을 임대해 매달 일정 수입을 지급하겠다’며 투자자를 끌어모았다. 투자자들은 미술작품도 보유하고 수익도 얻을 수 있다는 계산에 작품을 구입했으나, 지난 5월부터 갑자기 수익금 지급을 중단한 것으로 조사됐다.

현재까지 파악된 피해자는 800여명, 피해 금액은 약 1100억원에 이른다.

이 씨는 투자 원금 반환도 피하는 상황이며, 투자자들에게 미술작품을 터무니없이 비싼 가격에 팔았다는 의혹까지 제기되고 있다.

피해자들의 고소로 수사에 착수한 경찰은 6월 강남구 서정아트센터 사무실과 수장고, 이 씨의 자택 등을 압수수색한 바 있다.