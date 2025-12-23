지난 10월 국립중앙박물관 참관객 501만명 굿즈 ‘뮤즈’ 매출 전월 대비 2배↑…306억원 “세계 최대 시장 미국서 K-콘텐츠가 일상돼” “넷플릭스로 새 ‘공동체 공간’…한류 전파”

[헤럴드경제=차민주 기자] “넷플릭스의 ‘케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)’ 효과로, 지난 10월 국립중앙박물관 누적 관람객은 사상 처음 501만명을 달성했습니다.”

23일 이승은 국립중앙박물관 상품유통전략팀·해외사업 차장은 서울 성동구에서 열린 넷플릭스 연말 기자 간담회에 참석해 이같이 밝혔다. 이어 국립중앙박물관의 굿즈인 ‘뮷즈’의 매출이 같은 기간 306억원을 돌파했다고 강조했다.

그는 “케데헌으로 강화된 한류 열풍이 매출로 이어지고 있다는 점에 의의가 있다”며 “연말까지 400억원을 돌파할 것으로 내다본다”고 설명했다.

넷플릭스에 따르면 국립중앙박물관을 운영하는 국립박물관문화재단은 이 같은 열풍의 근원으로 케데헌을 비롯한 K-콘텐츠를 꼽았다. 케데헌에 등장하는 유물인 조선시대 민화 ‘호작도’ 등을 관람하기 위해 외국인 방문객이 몰리면서, 굿즈 구매가 증가했단 해석이다. 실제 지난 7월 케데헌이 공개한 직후, 뮷즈 매출은 전월(지난 6월) 대비 2배 이상 급증했다.

코트라도 케더헌으로 인한 한류 열풍으로 무역 효과가 나타났다고 밝혔다. 앞서 지난 11월 산업통상자원부와 코트라는 미국 뉴욕에서 ‘한류 박람회’를 개최했다. 코트라에 따르면 해당 박람회에 약 2만여명의 참관객이 몰렸다. 현장에서 체결된 수출 계약 규모는 총 1100만달러(약 1485억원)에 달한다. 이상윤 코트라 한류 PM은 “박람회 현장에서 미국 내 한류가 잠시 지나가는 신흥국의 치기가 아닌, 주류로서 자리 잡았음을 체감했다”고 언급했다.

업계 전문가들은 세계 최대 시장인 미국에서 K-콘텐츠가 일상 문화로 자리 잡으면서 이 같은 성과가 나타나고 있다고 분석했다. 김숙영 UCLA 연극·공연학과 교수는 “시장조사기관 유고브 조사 결과, 미국 내 최다 스트리밍 한국 드라마 20편은 모두 넷플릭스에서 공개됐다”며 “또 다른 시장조사기관인 2CV 조사에서도 K-콘텐츠 시청자 중 한국에 대한 인식이 ‘긍정적으로 변했다’고 응답한 비율 순위에서, 미국이 8개국 중 3위를 차지했다”고 설명했다.

유현준 홍익대학교 교수는 넷플릭스가 전 세계에 또 다른 ‘공동체 공간’을 제공하면서 한국의 문화가 널리 전파되고 있다고 설명했다. 유 교수는 “과거에는 콘텐츠가 로컬 방송사를 통해서만 유통됐으나, 이제는 온라인동영상서비스(OTT)를 통해 실시간으로 퍼진다”며 “과거 한국의 국민 드라마로 꼽혔던 ‘모래시계’로 국민 전체가 같은 감정 상태에 놓였던 것처럼, 오늘날에는 스마트폰과 OTT가 그 역할을 대신해 케데헌과 같은 콘텐츠로 경계를 허물고 공동체 의식을 생성하고 있다”고 분석했다.

이어 넷플릭스는 네이버 등 국내 기업과의 협력에 대한 성과가 가시적으로 나타나고 있다고 밝혔다. 네이버와 넷플릭스는 지난해 11월 네이버플러스 멤버십 혜택으로 넷플릭스 이용권을 포함하면서 협력에 나섰다. 넷플릭스 측은 “네이버플러스 멤버십에 일부 콘텐츠를 공개한 후, 콘텐츠 시청이 네이버 지도 검색이나 예약 서비스 이용으로 이어지는 흐름이 관찰되고 있다”고 설명했다.