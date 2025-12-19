강서구청
강서구청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 19일 2026년 상반기 4급 이하 승진내정자를 발표했다.

<4급 승진 내정자>▲박은경(문화예술과) ▲강학구(기획예산과) ▲박현규(일자리정책과)

<5급 승진 내정자>▲정계연(감사담당관) ▲김민선(지역경제과) ▲김수현(어르신복지과) ▲조헌식(도시전략과)


