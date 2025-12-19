복지부, 제5차 한의약 육성발전 종합계획 의결…‘한의약 AI’ 기반 마련

[헤럴드경제=이태형 기자] 초고령사회에 대응하기 위해 어르신을 대상으로 한 한의 주치의제도가 도입된다.

보건복지부는 19일 한의약육성발전심의위원회를 열고, 이런 내용 등을 담은 제5차 한의약 육성발전 종합계획(2026∼2030)을 심의·의결했다.

정부는 초고령사회에 한의약을 통한 돌봄을 확대하기 위해 내년 상반기 중 한의 주치의 사업모형을 마련하고, 이후 시범사업과 평가를 거쳐 2029년 하반기에 본사업을 시행할 계획이다.

정부는 또 폭염·한파, 미세먼지 등에 영향을 받는 기후 취약계층에 한의약 맞춤형 건강 관리수칙 등 정보 제공을 확대하고, 대규모 재난 시 의과와 한의과 진료 협진 체계 구축도 검토한다.

종합계획은 ‘한의약 AI’를 개발하는 등 디지털 전환 방안도 담았다.

이에 따라 정부는 문진 등 정형화하지 않은 한의약 데이터를 분석할 기술을 개발하고, 한의 임상 용어 코드 체계를 구축해 의료데이터 중계시스템인 ‘건강정보 고속도로’에 한의약 데이터를 연계할 계획이다.

아동·청소년 성장 발달 단계에 따른 디지털 건강증진 프로그램을 개발하고, 노쇠 및 만성 질환을 대상으로 한 한의약 기반 AI 돌봄 서비스도 만들어 의료·요양 통합돌봄과 연계한다.

정부는 한의약 산업구조를 혁신하고 한의약의 해외 진출도 확대한다는 계획이다.

중소벤처기업의 한의약 관련 창업, 제품화, 홍보를 강화하고, 기술 이전 기업에 기술 개발비를 최대 1억원을 신규 지원한다.

또 한의약 산업 실태를 체계적으로 파악하기 위해 한의약에 특화한 산업분류체계를 개발하고, 실태조사에도 나선다.

이와 함께 한의 의료기관과 한의약 제품의 해외 진출을 지원하고, 세계보건기구(WHO) 등을 통한 한의약 국제기구 전문가 양성, 한의약 공적개발원조(ODA) 종합 로드맵 수립도 추진한다.

정부는 수입에 의존해 온 한약재의 국산화를 위해 품종을 확보하고, 신기술을 활용한 재배법도 개발한다.

이형훈 복지부 제2차관은 “AI를 기반으로 한의약을 혁신해 실질적 변화를 만들어가겠다”며 “5차 종합계획이 착실히 실행되도록 관련 단체, 유관 부처와 협력하겠다”고 말했다.