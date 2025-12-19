‘크리스마스 딜 위드 한성’ 진행 프리미엄 매물 최대 400만 원 할인

[헤럴드경제=권제인 기자] 메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차가 연말을 맞아 메르세데스-벤츠 인증 중고차 특별 캠페인 ‘크리스마스 딜 위드 한성’을 전국 7개 인증 중고차 전시장에서 진행한다고 19일 밝혔다.

오는 25일까지 열리는 이번 캠페인은 한 해를 마무리하는 고객들이 합리적인 조건으로 인증 중고차를 구매할 수 있도록 마련됐다. 한성자동차는 품질 검사를 통과한 프리미엄 매물을 대상으로 최대 400만원의 특별 할인 혜택을 제공한다.

다양한 부가 혜택도 제공된다. 제조사 기본 보증에 2년을 더한 보증 연장 프로그램과 평생 무상 엔진오일 교환권을 통해 장기적인 차량 관리를 지원한다. 12월 내 출고 고객 중 선착순 100명에게는 메르세데스-벤츠 골프백 세트를, 전시장 방문 상담을 완료한 고객에게는 메르세데스-벤츠 머그컵 세트를 증정한다.

캠페인은 오는 25일까지 계약을 완료하고 12월 내 출고한 고객을 대상으로 진행된다. 대상 매물은 한성자동차 메르세데스-벤츠 인증 중고차 전시장 및 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

특히 이번 캠페인은 주요 라인업별로 경쟁력 있는 가격과 낮은 주행거리를 갖춘 매물을 중심으로 구성했다. 메르세데스-벤츠 S-클래스는 2024년식 모델을 기준으로 신차 가격 대비 약 68~71% 수준으로 책정된 매물로, 주행거리 1만㎞ 미만의 차량 위주로 마련됐다. 메르세데스-벤츠 E-클래스 역시 신차 대비 약 70~72% 수준의 매물로 구성됐으며, 주행거리는 2만㎞ 미만에 집중됐다. 메르세데스-AMG CLA 45 S 4MATIC은 2025년식 최신 차량을 중심으로 구성됐으며, 신차 대비 약 76% 수준의 가격으로 책정됐다.

김마르코 한성자동차 대표는 “연말을 맞아 고객들이 신뢰할 수 있는 프리미엄 인증 중고차량을 보다 합리적인 가격으로 선택할 수 있도록 이번 특별한 혜택을 준비했다”며 “앞으로도 철저한 품질 관리와 다양한 보증 프로그램을 통해 고객들이 안심하고 만족할 수 있는 구매 환경을 지속해서 높여 나가겠다”라고 말했다.