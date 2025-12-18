대만, 경제성장률 전망치 2.76%p 상향 “미국 향한 반도체 수출, 경제성장 주도”

[헤럴드경제=이원율 기자]대만 중앙은행이 미국으로의 반도체 수출 호조로 올해 경제성장률 전망을 4%대에서 7%대로 크게 높였다.

18일 대만 중앙통신사(CNA)와 로이터통신 등에 따르면 대만 중앙은행은 이날 이사회를 열고 올해 연간 경제성장률 전망치를 7.31%로 제시했다.

앞서 지난 9월 전망치인 4.55%보다 2.76%포인트 상향 조정한 것이다.

내년 경제성장률은 3.67%로 잡았다. 이 또한 기존 전망치 2.68%보다 높은 숫자다.

양진룽 중앙은행 총재는 반도체 등 대만 상품에 대한 미국 수요가 올해 강한 경제 성장을 주도하고 있다고 설명했다.

대만은 올해 인공지능(AI) 관련 반도체 수요에 힘입어 수출이 크게 늘었다.

올해 현재까지 대만의 대미 무역흑자는 1438억달러(212조4000억원)다. 지난해 연간 무역흑자액 647억달러의 두배 이상이며, 대부분은 첨단 기술 제품에 의한 것이라고 양 총재는 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 행정부는 무역 합의에 도달하지 못한 대만에 상호관세 20%를 부과했다.

대만은 이를 낮추기 위해 미국과 협상을 이어가고 있다.

반도체는 미국이 무역확장법 232조 조사에 근거해 품목관세를 부과할 방침이기에 상호관세 부과 대상에서 빠져있다.

중앙은행은 이날 기준금리 역할을 하는 재할인율은 2.00%로 동결했다.

한편 대만은 11월 수출 또한 640억5000만달러(약 94조2000억원)에 이르러 월간 기준 사상 최대치를 기록했다.

대만 재정부는 월간 수출액이 25개월 연속 성장했다고 전했다. 차이메이나 재정부 통계처장은 올해 들어 월간 수출액이 한국을 3차례 앞질렀다며 “매우 서프라이즈”라고 강조하기도 했다.

그는 이러한 결과가 글로벌 경제 안정, AI와 클라우드 서비스 등 신흥 기술 수요 증가 등으로 인한 것이라고 설명했다.