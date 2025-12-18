[헤럴드경제=이원율 기자]캄보디아와 무력 충돌을 벌이고 있는 태국이 캄보디아 내 범죄단지(사기작업장)를 폭격, ‘사기집단 소탕’을 공격 목적으로 제시하고 있다.

18일(현지시간) 캄보디아 국방부는 태국 공군이 이날 오전 11시께 태국과 접경지대인 캄보디아 북서부 반띠어이미언쩨이주 포이펫 지역에 폭탄 두 발을 쐈다고 밝혔다.

포이펫은 남부 시아누크빌 등과 함께 캄보디아 내 범죄단지 밀집 지역으로 통한다.

범죄단지 생활을 겪은 한국인 관련자 등에 따르면 프놈펜이나 시아누크빌의 사기 조직에서 사기 일을 하다 실적이 나쁘면 포이펫으로 팔려가 폭행·고문을 당하고 숨지기도 하는 등 최악의 범죄 소굴로 전해지고 있다.

캄보디아 내무부도 이번 주 태국군의 공습으로 자국 내 카지노 최소 4곳이 피해를 입었다고 했다.

태국군은 최근 성명을 내고 이달 들어 캄보디아군이 이용하는 카지노 등 사기 관련 시설들을 공격, 미국 정부의 제재 대상인 2곳을 포함해 최소 6곳을 무력화하는 등 “사기 집단과의 전쟁”에 나섰다고 했다.

태국군은 “진정한 적은 폭력을 통해 불법 이익을 유지하는 초국가적 범죄 네트워크와 권력 구조”라며 “초국가적 범죄 지원 구조를 해체하는 중”이라고 했다.

지난 7월 닷새간 국경 지대 무력 충돌로 최소 48명의 사망자를 낸 두 나라는 지난 10월 도널드 트럼프 미국 대통령과 올해 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 의장국 말레이시아의 중재로 휴전협정을 맺었다.

양국은 그러나 지난 7일 교전을 재개했으며, 지금까지 태국에서 21명, 캄보디아에서 17명 등 최소 38명이 숨졌다고 AFP는 보도했다.

태국-캄보디아 휴전 협정을 자신의 치적으로 내세웠던 트럼프 대통령은 지난주 양국이 13일부터 휴전에 합의했다고 밝혔다.

훈 마네트 캄보디아 총리도 말레이시아의 휴전 제안을 지지한다고 했다.

하지만 태국이 트럼프 대통령의 휴전 합의 주장을 부인한 가운데 교전을 이어가고 있다.

교전을 재개한 후 양국에서 약 80만명이 피난했다고 AFP는 전했다.