(사)한국잡지협회(회장 백동민, 이하 잡지협회)는 12월 17일(수) 오후 2시 서울 여의도 잡지회관에서 영진사이버대학교(총장 도한신)와 전문인력 양성과 교류협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약을 통해 두 기관은 △주문형‧맞춤형 교육과정(교육교재 포함)의 개발‧개설 △양 기관의 공동 목적 달성을 위한 인적‧물적 자원 교류 △상호 현안사항에 대한 자문 및 협력 △산업체 위탁생 추천 및 산업체 위탁교육 협력에 대한 사항 △기타 양 기관의 발전과 우호 증진을 위해 협력이 필요한 사항 등을 추진한다.

영진사이버대학은 잡지협회의 임직원이 대학 교육과정을 준수하여 학업에 충실할 수 있도록 편의를 제공하고, 지속적으로 협조할 예정이다.

이날 협약식은 백동민 회장과 도한신 총장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐으며, 협약식을 마친 뒤 시설 견학 시간을 가졌다.

백동민 회장은 “이번 영진사이버대학교와의 협약은 잡지산업에 필요한 전문인력을 체계적으로 양성하고, 교육과 산업을 긴밀히 연결하기 위한 뜻깊은 첫걸음”이라며 “콘텐츠 교육, 전문 인력 양성, 잡지의 가치 창출을 위해 교류 협력하며 상생 발전하기를 바란다”고 말했다.

도한신 총장은 “이번 협약은 교육과 산업이 같은 방향을 바라보며 손을 맞잡는 약속”이라며 “오늘의 서명이 문서 위에 머무르지 않고, 학생들에게는 꿈으로 이어지는 길이 되고 산업에는 지속 가능한 동력이 되는 협력으로 이어지기를 바란다”고 말했다.