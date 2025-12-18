시 소재 제작사 작품·20% 이상 부산 촬영 작품 투자

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 영화·영상 콘텐츠 2호 펀드인 ‘넥스트지 중저예산 한국영화 투자조합’ 215억원을 결성했다고 18일 밝혔다.

1호 펀드인 ‘솔트룩스 한국영화 르네상스 펀드’는 지난해 7월 부산시·부산영상위원회·솔트룩스벤처스가 업무협약을 체결하고 233억 규모로 조성됐다.

이번 펀드는 지난해 결성된 1호 ‘솔트룩스 한국영화 르네상스 펀드’에 이은 영화·영상 콘텐츠 2호 펀드로, 부산 지역 영화·영상 산업의 지속 성장을 위한 투자 기반을 더욱 공고히 하기 위해 마련됐다.

시는 ‘영화·영상 콘텐츠 펀드 조성 5개년 계획(2024~2028년)’에 따라 총 1000억원 규모의 펀드를 조성할 계획이며, 이번 2호 펀드 결성으로 목표치 1000억원의 약 45%(총 448억원)를 달성하게 됐다.

‘넥스트지 중저예산 한국영화 투자조합’은 시 10억원, 문화체육관광부 모태자금 100억원, 운용사 ㈜넥스트지인베스트먼트 5억원, 민간기업 100억원 등 총 215억원 규모로 조성됐다.

올해 8월 모태펀드 영화계정 수시 출자사업(중저예산 한국영화 분야) 운용사로 ㈜넥스트지인베스트먼트가 최종 선정돼, 펀드를 6년간(2025~2031년) 운용한다. 또 시 출자금 10억원은 3년간 분할 출자(2025년 4억원, 2026년 3억원, 2027년 3억원)하며 (사)부산영상위원회를 통한 간접 출자 방식으로 진행한다.

2호 펀드 역시 1호 펀드와 동일하게 ‘부산 프로젝트 의무투자’ 조항을 적용해 투자기간 4년 동안 ▷시 소재 제작사 영화·영상 작품 ▷부산기업(창작자) 지적 재산권(IP)을 활용한 프로젝트 ▷부산에서 20% 이상 촬영하는 작품에 출자약정액 2배 이상인 20억원 이상을 필수 투자한다.

시는 앞으로 영화·영상 콘텐츠 펀드를 지속 조성하며 (사)부산영상위원회 등 유관 기관과 협력해 지역 제작사 발굴 및 투자 연계를 적극 지원한다는 방침이다.