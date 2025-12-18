[헤럴드경저ㅔ(부산)=이주현 기자] 부산시는 18일 인사혁신처가 주관한 ‘2024년 공직윤리제도 운영평가’에서 2년 연속 ‘우수기관’으로 선정됐다고 밝혔다.

시 감사위원회는 지난 16일 정부세종청사에서 열린 시상식에서 인사혁신처장 기관 표창과 함께 개인 표창을 받았으며, 지난해 ‘공직윤리제도 운영우수사례 기관 표창’에 이어 2년 연속 기관 표창을 받는 성과를 거뒀다.

이번 평가는 광역·기초자치단체와 교육청 등 전국 289개 기관을 대상으로재산 등록 및 심사, 취업·행위 제한 등 공직윤리 전반 11개 분야 30개 항목을 기준으로 실시됐다. 공직윤리제도 운영 평가는 공직자 재산등록·공개, 퇴직자 취업·행위제한 등 공직윤리 전반에 관해 법령 준수 여부와 업무 절차의 적정성을 종합적으로 점검하는 제도로, 인사혁신처가 매년 전국 기관을 대상으로 실시하고 있다.

올해 평가는 지난 7월 24일부터 8월 22일까지 4주간 진행됐으며, 시는 11개 분야 30개 모든 평가 항목에서 높은 점수를 획득하며 공직자의 공정한 직무수행과 이해충돌 방지를 위한 공직윤리제도를 엄격하게 이행해 온 점을 높이 평가받았다.