생태모니터링 연구사업 현장에서 연구계획에 대한 설명도 청취

[헤럴드경제=박준환 기자]김진태 강원특별자치도지사가 지난 17일 설악산 오색케이블카 건설 현장을 방문해 공정 진행 상황 등을 점검했다.

김진태 지사는 먼저 현장사무소에서 전체 공정과 하부 정류장 공정 추진 현황을 보고받은 뒤, 하부 정류장 현장을 찾아 작업 진행 상황과 안전 관리 체계 등을 확인했다.

이어 생태모니터링 연구사업 현장을 방문해 연구계획에 대한 설명을 듣고, 무인센서 카메라 설치 작업에 직접 참여하며 현장 중심의 점검을 이어갔다.

김 지사는 점검 과정에서 “오색케이블카 사업은 40년 넘게 추진돼 온 사업으로 더 이상 지체되어서는 안된다”며, “올해 계획된 공정을 차질없이 마무리하는 것은 물론 동절기 이후 내년도 공사도 곧바로 착수할 수 있도록 사전에 충분히 준비해달라”고 강조했다.

또 “각 공정별 위험 요인을 철저히 관리하고, 작업 단계마다 안전조치가 현장에서 제대로 이행되도록 세밀하게 챙겨달라”고 덧붙였다.

이날 함께 진행된 생태 모니터링 연구 현장에서는 무인센서카메라 31대와 드론 조사를 활용해 생태자료를 체계적으로 축적하고, 산양의 행동 특성과 서식지 변화를 장기적으로 관찰하는 계획이 소개됐다.

김 지사는 무인센서카메라와 드론 등 과학적 조사 방식을 통해 생태 변화를 면밀히 기록하고, 객관적인 자료에 기반한 관리로 친환경적인 방법으로 공사를 추진해 나갈 계획임을 밝혔다.

도는 앞으로도 현장점검을 통해 공정‧안전‧환경 관리 전반을 지속적으로 확인하고 양양군과의 협력을 강화해 오색케이블카 사업을 안정적으로 추진해 나갈 계획이다.

내년 4~6월에는 희귀식물 추가 이식공사와 벌목공사를 마무리하고 하반기부터는 삭도 설치공사에 본격 착수할 예정이다.