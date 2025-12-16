[헤럴드경제=최원혁 기자] 중국에서 열린 아이돌 그룹 ‘블랙핑크’ 로제의 팝업스토어 행사에서 한 현지 인플루언서가 사실상 ‘행사 주인공’처럼 등장해 논란이다.

15일(현지시간) 말레이시아 연예 매체 하이프에 따르면 이번 달 초 열린 로제의 공식 팝업스토어 마감 행사에 중국 인플루언서 ‘데이지’가 초청됐다.

해당 팝업스토어는 로제의 공식 굿즈 판매와 테마 포토 존을 중심으로 운영된 행사였으나 행사 현장에서 진행자가 데이지를 주인공처럼 소개하며 논란의 불씨가 됐다.

이후 데이지는 팬들과 사진을 찍고 로제의 공식 굿즈에 직접 사인까지 했다.

게다가 데이지는 행사 당일 로제가 평소 즐겨 입는 스타일과 비슷한 의상을 착용하기도 했다.

이에 일부 팬들은 “외형과 연출 전반이 로제를 연상시킨다”, “주객이 전도됐다”고 지적했다.

논란이 확산하자 데이지는 SNS를 통해 입장문을 냈다.

그는 “행사 이후 논란을 접하고 설명이 필요하다고 느꼈다”며 “쇼핑몰 측의 초청으로 행사에 참여했으며 주최 측과 논의된 방식에 따른 것”이라고 밝혔다. 이어 “모든 행동은 ‘로제’를 홍보하려는 의도였고 어떠한 금전적 대가도 받지 않았다”고 설명했다. 그러면서 “로제와 팬들이 중심이 돼야 한다는 점을 인식하고 있다”며 “부적절한 부분이 있었다면 반성하고 앞으로 더 신중하겠다”고 덧붙였다.

하지만 사과문 이후에도 해외 팬들은 “존경과 모방은 다르다”는 반응을 보였다.