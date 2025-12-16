[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 15일 오후 서울 노원구 구청장실에서 가수 진해성 공식 팬카페 ‘해성사랑 서울 지역방’ 기부금 전달식을 개최하고 기부자에 감사 인사를 전했다.

가수 진해성 공식 팬카페 ‘해성사랑 서울 지역방’은 어려운 이웃들에게 도움이 되길 바란다며 회원들이 모은 성금 500만 원을 전달했다.

전달식은 오승록 구청장과 가수 진해성 공식 팬카페 ‘해성사랑 서울 지역방’ 회원 등 15여 명이 참석한 가운데 성금 전달식, 기념촬영 순으로 진행됐다.

이번 2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기는 지난 11월 15일을 시작으로 오는 2026년 2월 14일까지 3개월간 진행된다. 올해 구의 모금 목표는 총 25억 원으로, 모금된 성금과 성품은 생계·의료·주거·교육·긴급구호 등 도움이 시급한 이웃과 사회복지시설을 위해 사용될 예정이다.

오승록 노원구청장은 “좋은 일에 앞장서서 도움의 손길을 내밀어 주신 가수 진해성 공식 팬카페 ‘해성사랑 서울 지역방’에 감사드린다”며 “보내주신 따뜻한 나눔이 지역사회 전반에 확산될 수 있도록 구에서도 적극 지원하겠다”고 말했다.