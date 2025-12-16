[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 ‘아이브(IVE)’가 팬들이 보내는 선물과 서포트(조공)를 받지 않기로 했다.

아이브 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 15일 공식 팬 커뮤니티를 통해 “앞으로 팬레터 외 모든 선물 및 서포트를 받지 않기로 결정했다”고 밝혔다.

소속사 측은 “보내 주시는 선물이 보다 팬 분들께 필요한 곳에 돌아가길 바라는 마음으로 결정된 사안”이라며 “너른 이해와 협조 부탁드린다”고 전했다.

그러면서 “현재 준비 중이거나 계획하신 서포트가 있다면 정중히 거절의 말씀을 드린다”며 “팬 여러분의 마음만 감사히 받겠다”고 덧붙였다.

중국 팬층이 두꺼운 아이브 멤버 장원영은 매년 생일마다 억대 조공을 받아 화제가 됐다. 중국 팬덤은 지난 8월 장원영 생일에도 미우미우 가방을 비롯해 불가리·쇼메·반클리프 아펠 등 각종 명품 주얼리, 향수, 마사지건, 게임기, 카메라 등이 포함된 선물 목록을 공개했는데 선물 금액만 총 5억원 가까이 돼 화제가 된 바 있다. 이전 생일 때는 샤넬·에르메스 가방 등이 선물 목록에 포함됐다.

지드래곤·BTS·아이유도 “손편지만 주세요”

팬 서포트는 팬들이 가수나 배우의 활동 현장에 간식·도시락, 꽃, 각종 선물 등을 보내 응원을 전하는 문화로 팬들의 마음을 표현하는 방식으로 이어져 왔다.

다만 최근에는 과열을 막고 보다 건강한 팬덤 문화를 만들기 위해 선물 수령 기준을 강화하거나 팬레터만 받는 방식으로 운영하는 사례도 적지 않다.

실제로 선물 대신 기부나 공익 활동으로 마음을 표현하는 사례도 늘고 있다. 아이브 외에도 지드래곤, 방탄소년단, 아이유, 트와이스, 세븐틴, 에스파 등이 팬들의 서포트를 금지하며 손편지를 받는 것으로 대체하고 있다.