[헤럴드경제=정윤희 기자] 16일 코스피가 장 마감 전 4000선 아래로 주저앉았다. 미국을 중심으로 인공지능(AI) 거품론이 재부상하고, 이번주 미국 주요 경제지표들이 발표되면서 경계심리가 짙어진 영향으로 풀이된다.

한국거래소에 따르면, 오후 3시4분 현재 코스피는 전장보다 91.11(2.23%) 하락한 3999.48을 기록하고 있다.

같은 시간 코스닥 역시 22.92 떨어진 915.91이다.