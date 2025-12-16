[헤럴드경제 스포츠팀] 한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 동계 시즌 선수 경쟁력 강화를 위해 새로운 투어인‘KLPGA 2025-26 드림 윈터투어’의 출범을 공식 발표했다.

‘KLPGA 드림 윈터투어’는 겨울철 비시즌 동안 선수들의 경기 감각 유지와 실전 경험 확대를 목표로 신설한 동계 투어로, 기존KLPGA 드림투어와는 별도로 운영된다.

‘KLPGA 2025-26 드림 윈터투어’는 ‘대만 모바일 레이디스 오픈’, ‘인도네시아 여자오픈’, ‘필리핀 레이디스 마스터스’ 등 총 3개 대회로 구성되며 총상금 113만 달러(약 16억 4천만 원) 규모로 치러진다.

KLPGA 김상열 회장은 “KLPGA 드림 윈터투어는 선수들이 동계 시즌에도 실전과 같은 경쟁 환경 속에서 경기력을 유지하고 한 단계 더 성장할 수 있도록 마련한 새로운 도전”이라며, “KLPGA는 앞으로도 선수 육성과 골프 저변 확대를 위한 다양한 기반 조성에 지속적으로 힘쓸 것”이라고 밝혔다.

‘KLPGA 2025-26 드림 윈터투어’는 오는17일부터 사흘간 대만 타이훵 골프클럽에서 열리는‘대만 모바일 레이디스 오픈’을 시작으로 본격적인 일정에 돌입한다.

‘대만 모바일 레이디스 오픈’은 KLPGA와 대만여자프로골프협회(TLPGA)가 공동 주관하며, 2026 KLPGA투어 시드순위전 31위 이후 선수 50명과 청야니, 테레사 루 등 TLPGA 선수 50명, 초청 선수 8명 등 총 108명이 출전해 경쟁을 펼친다. 대회 총상금은 33만 달러(약 4억 7천만 원)이며 우승 상금은 6만 6천 달러(약 9천 4백만 원)이다.