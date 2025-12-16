[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국투자신탁운용의 ACE KRX금현물 상장지수펀드(ETF) 순자산액이 3조5000억원을 돌파했다.

16일 한투운용에 따르면 전 거래일 ACE KRX금현물 ETF의 순자산액은 3조5580억원으로 집계됐다. 올해 들어서만 순자산액이 471% 이상 증가한 셈이다. 해당 ETF의 작년 말 기준 순자산액은 6228억원에 불과했다.

ACE KRX금현물 ETF의 성장세 배경으로는 개인투자자 중심 순매수세가 꼽힌다. 올해 들어 개인투자자들은 해당 ETF를 1조1349억원 순매수했다. 국내 상장 ETF 1052개(15일 기준) 중 올해 들어 개인투자자 순매수액 1조원 이상을 기록한 상품은 ACE KRX금현물 ETF를 포함해 단 8개에 불과하다.

개인투자자 순매수를 포함한 전체 자금유입액도 2조1927억원으로, 시장의 높은 관심을 나타냈다. ACE KRX금현물 ETF가 기록한 자금유입액은 국내 상장 ETF 중 5위에 해당한다.

성과도 우수하다. ACE KRX금현물 ETF는 올해 들어서만 59.41%의 수익률을 기록했고, 최근 1년과 3년 수익률 또한 63.87%와 167.10%로 집계됐다. 상장 이후 수익률 또한 191.44%로 준수하다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “미국 연방준비제도의 금리 인하와 각국 중앙은행의 금 수요 등을 고려할 때 2026년에도 금 가격 상승은 이어질 것”이라며 “ACE KRX금현물 ETF는 포트폴리오 분산 수단으로 활용도가 높은 만큼 연금 계좌 등을 활용해 투자하면 좋을 것”이라고 말했다.

ACE KRX금현물 ETF는 한국투자신탁운용이 지난 2021년 국내 자산운용사 중 최초로 선보인 금 현물형 상품이다. 기초지수는 한국거래소가 산출·발표하는 ‘KRX 금현물 지수’이고, 현물형 상품인 만큼 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금에서 70% 한도까지 투자 가능하다.

또 ACE KRX금현물 ETF는 실적배당형 상품으로 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않는다. 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있어 유의해야 한다.