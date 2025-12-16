- 충남도, 여성 네트워크 포럼 개최…여성 경제 활동 활성화 방안 모색 - 남성에 비해 낮은 고용률·기혼여성 경력단절 및 미취업 등은 과제

[헤럴드경제= 이권형기자] 올해 지역성평등지수 상위권에 진입한 충남도 내에서 20∼34세 여성들이 타 시도로 떠나는, 순유출이 크게 감소한 것으로 나타났다.

그러나 여성 고용률이 남성에 비해 떨어지는 점이나, 자녀가 있는 기혼여성의 경력단절·미취업 등은 해결해야 할 과제로 지목됐다.

도는 16일 보령머드테마파크에서 제2회 충남 여성 네트워크 포럼을 개최하고, 도내 여성의 경제 활동 참여 활성화 방안을 모색했다.

김종수 도 인구전략국장과 신순옥 도의회 보건복지환경위원회 부위원장, 도내 여성단체 대표 등 100여 명이 참석한 가운데 연 이날 포럼은 표창, 주제발표, 지정토론, 오픈토크 등의 순으로 진행했다.

주제발표에서는 정효채 충남경제진흥원 책임연구원이 ‘충남 여성 고용 현황과 과제’를, 정형옥 경기도여성가족재단 정책연구실장이 ‘경기도 여성 경제 활동 현황과 과제’를 소개했다.

정 책임연구원 발표에 따르면, 충남은 성평등가족부(여성가족부)가 지난 4월 발표한 지역성평등지수 상위 등급을 받았다.

지역성평등지수는 양성평등기본법에 따라 국가성평등지수를 기초로 지역의 성평등 정도를 지수화한 값으로, 성평등가족부가 매년 조사·공표하고 있다.

평가 지표는 여성 ▷관리자 비율 ▷초중고 교장·교감 비율 ▷고용률 ▷상용 근로자 비율 ▷경력단절 비율 등 7개 영역 20개로, 올해 발표 지역성평등지수는 지난 2023년 통계를 활용했다.

도는 지난 2019년~2022년까지 4년 연속 하위를 기록하다 2023년 중하위, 2024년 중상위로 올라서고, 올해 돌봄 등에서 높은 평가를 받으며 상위 등급을 받아냈다.

정 책임연구원은 “충남은 지역성평등지수 측정 7년 중 가장 극적인 도약을 기록”했다고 평가했다.

도내 20∼34세 여성 순유출은 지난 ▷2020년 3966명 ▷2021년 2277명 ▷2022년 1153명 ▷2023년 226명 ▷2024년 40명으로 해마다 큰 감소세를 보였다.

20∼34세 인구는 경제 활동 참가율이 높은 연령대이고, 가구 형성 및 출산 중심 세대로 볼 수 있으며, 주거·일자리·교육 정책 효과를 가장 민감하게 반영하는 집단이라는 점에서 지역 소멸 위험 예측 지표가 되고 있다.

정 책임연구원은 “2020년 이후 충남 20∼34세 여성 7662명이 지역을 떠나는 순유출 상태이나, 추세적으로 순유출이 줄어들고 있는 것은 긍정적인 신호”라고 설명했다.

반면 지난해 기준 도내 여성 고용률은 54.9%로 남성 74.1%에 비해 19.2%p 낮았다.

이는 전국 평균(16.0%)을 웃돌며 울산, 세종에 이어 고용률 격차가 세 번째로 높은 수준이다.

15∼54세 기혼여성의 취업률은 ▷18세 미만 자녀가 없는 경우 70.6% ▷자녀 1명 63.4% ▷자녀 2명 62.0% ▷자녀 3명 57.6% 등으로 나타나고, 경력단절 비율은 △18세 미만 자녀가 없는 경우 7.3% ▷자녀 1명 21.1% ▷자녀 2명 23.7% ▷자녀 3명 27.8% 등으로, 어린 자녀가 많을수록 미취업·경력단절이 많았다.

지난 2023년 기준 도내 부모의 육아휴직 사용률은 30.9%로 전국 평균 32.9%에 비해 낮았다.

정 책임연구원은 도내 고용률 격차와 경력단절 원인으로 ▷여성 고용률 자체가 낮은 고용 구조 ▷양질의 여성 일자리가 부족한 제조업 중심 산업 구조 ▷임신·출산·육아와 경력 지속이 양립하기 어려운 사회문화 ▷2030 여성 인구의 지역 정착이 어려운 인구 구조 등을 들었다.

이 같은 문제 해결을 위한 방안으로는 ▷여성 고용·육아·돌봄 인프라 강화 ▷대학-지역-여성 일자리 기관 협력 고도화 △여성 취업 교육 훈련 확대 ▷경력단절 여성 재취업 지원 강화 ▷여성 안전 기반 구축 ▷여성 관련 주요 인프라 확충 등을 제시했다.

주제발표에 이은 지정토론에서는 ▷신순옥 부위원장이 ‘여성 경제 활동 확대를 위한 지방정부의 역할’을 ▷주희정 한국여성경제인협회 충남지회 명예회장이 ‘여성 기업 창업 활성화와 지속 가능한 성장 방안’을 ▷이강은 서산고용복지플러스센터 소장이 ‘일·생활 균형 고용문화 확산’을 ▷유영미 보령여성인력개발센터 관장이 ‘지역 여성 일자리 발굴과 직업 훈련 고도화 대책’을 각각 발표하며, 충남 여성의 경제 활동 촉진을 위한 다양한 정책 방향을 논의했다.

오픈토크에서는 참석자 전원이 충남 여성 경제 활동 및 일자리에 관해 자유롭게 의견을 제시했으며, 성평등한 여성 일자리 확대를 위한 전략 선정 투표도 진행했다.

도는 이번 포럼에서 나온 의견을 바탕으로 도내 여성의 경제 활동 확대를 위한 실효성 있는 정책을 지속적으로 발굴·추진해 나갈 방침이다.