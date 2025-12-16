[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명대는 산업디자인과 학생들이 ‘제56회 경북도 산업디자인전람회’에서 금상과 은상, 동상, 장려상 등 총 15명이 수상하며 우수한 성과를 거뒀다고 15일 밝혔다.

이번 전람회는 전국 단위 디자인 공모전으로 시각디자인, 공예디자인, 제품·환경디자인 등 3개 분야에서 총 247점이 출품됐다.

시상식은 12일 구미시 새마을테마공원 3층 전시실에서 열렸다.

계명대 산업디자인과 김민서(4년) 학생은 ‘Scent Me’ 작품으로 금상을 수상했다.

은상은 이해린(4년) 학생의 ‘POE-공기주입형 아치 슬리퍼’, 동상은 박지현(4년) 학생의 ‘Guardian’이 각각 차지했다.

또 장려상은 용예진 학생의 ‘모듈형 디퓨저’가 수상했으며 특선에는 김다예(어린이용 드라이기 APLOW), 박균우(맹호-I), 고민균(모듈식 배송 드론 PORTA) 등 3명이 선정됐다.

입선에는 김민지, 용예진, 박지현, 김영록, 김가은, 김보민, 임강택, 이해린 등 8명이 이름을 올려 계명대 산업디자인과의 창의성과 실무 역량을 입증했다.

김윤희 계명대 미술대학장은 “이번 수상을 계기로 지역과 사회가 필요로 하는 아이디어를 학생들이 제시해 실질적인 도움이 되길 기대한다”며 “지역과 함께 성장하는 인재 양성에 지속적으로 힘쓰겠다”고 말했다.