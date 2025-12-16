[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군은 올해 제2회 추가경정예산안을 총 9897억원 규모로 편성해 군의회에 제출했다고 15일 밝혔다.

이는 제1회 추경예산 대비 1147억 원(13.11%) 증가한 규모로, 일반회계는 9597억 원으로 1155억 원(13.68%) 늘어나고, 특별회계는 300억 원으로 8억 원(2.5%) 줄어든 수치다.

이번 예산은 역대 최대 규모로, 지난해 최종예산 6748억 원보다 46% 증가한 수치며 2022년 6649억원 대비 3248억원 늘어난 규모다.

영덕군은 이번 예산에 대해 산불 관련 국·도비 보조사업과 특별교부세가 크게 증가하고 주요 기반 시설 조성과 현안 사업 반영이 늘어난 것이 정리 추경 확대의 주요 배경이라고 설명했다.

이에 주요 국·도비 보조사업으로 산림 재해대책비(위험목 제거) 232억3000만원, 송이 대체작물 조성사업 109억4000만원, 도시재생사업(특별재생) 50억원, 산불지역 마을단위 복구재생사업 45억원 등을 편성했다.

또 강구(구)교 재해위험지구 정비사업 93억 9000만원, 수산물 산지 거점 유통센터(FPC) 16억8000만원, 지역사랑상품권 발행지원 16억5000만원 생활SOC와 정주여건 개선 등 주민 체감 사업과 기반 시설 확충에도 재정을 집중했다.

영덕군 관계자는 “이번 추경은 산불 피해 극복 및 지역경제 활성화에 중점을 둔 예산”이라며 “군민 생활과 직결되는 사업들은 차질 없이 마무리하고, 군민이 체감할 수 있는 성과를 지속적으로 만들어 가겠다”고 말했다.