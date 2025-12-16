[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구지역 롯데백화점은 크리스마스와 연말을 맞아 소중한 사람들과 특별한 분위기를 느껴볼 수 있는 다채로운 체험형 강좌를 마련해 선보인다고 16일 밝혔다.

강좌는 케이크 만들기, 송년 음악회, 친환경 소품 제작 등 다양한 테마로 구성됐고 신청은 롯데문화센터 홈페이지에서 가능하다.

먼저 대구점에서는 ‘행복한 가족 캐리커처 그리기’ 강좌가 오는 27일 오후 1시부터 30분간 진행된다. 신청은 오는 24일까지 받는다.

가족 송년 음악회는 오는 28일 오후 1시30분 7층 롯데문화홀에서 열린다. 클래식·재즈 라이브 연주와 인기 애니메이션 오리지널사운드트랙(OST) 공연으로 구성됐고 선착순 200명까지 관람 신청이 가능하다.

또 디저트 맛집 메종원스이어의 레시피를 활용한 ‘딸망고 케이크 만들기’ 강좌는 오는 29일 오후 2시부터 40분간 10층 강의실에서 진행되며 신청은 오는 24일까지다. 수강료는 재료비 포함 2만5000원이다.

상인점에서는 업사이클링과 체험형 크리스마스 클래스를 운영한다.

버려지는 양말을 활용해 크리스마스 리스 장식을 만드는 ‘업사이클링 소품 만들기’ 강좌는 오는 22일 오전 11시 7층 문화센터에 열리며 신청은 오는 21일까지 가능하다.

그 외에 유명 디저트 공방 돌체베이킹 조하늘 대표가 진행하는 ‘크리스마스 딸기 케이크 만들기’ 클래스는 오는 24일 크리스마스이브에 오후 7시부터 두 시간 동안 진행된다. 수강료는 재료비 포함 3만원이다.

엄선웅 롯데백화점 대구점장은 “크리스마스와 연말을 맞아 소중한 사람들과 함께 즐거운 추억을 만들 수 있도록 다양한 테마의 특강을 마련했다”며 “특히 연말 홈파티를 준비하는 고객들에게 인기를 얻을 것으로 기대한다”고 말했다.