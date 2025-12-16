중국 브랜드 ‘아너’의 ‘매직’ 시리즈 추정 김정은도 ‘폴더블’ 포착

[헤럴드경제=문영규 기자] 김여정 북한 노동당 부부장이 최신형 ‘폴더블’(접히는) 스마트폰을 손에 쥐고 있는 모습이 포착돼 관심을 모으고 있다. 북한도 특권층을 중심으로 최신형 폴더블폰을 사용하고 있는 것으로 파악된다.

14일 조선중앙통신이 보도한 평안북도 구성시병원 준공식 사진에서 김여정 노동당 부부장은 오른손으로 핑크 빛이 도는 폴더블 스마트폰을 쥐고 있다.

일각에선 중국 브랜드 아너가 출시한 ‘매직’ 시리즈로 추정하고 있다. 제조회사가 보이지는 않지만, 외관상 유사하다는 분석이다.

매직 시리즈는 아너가 ‘세계에서 가장 얇은 폴더블폰’이라는 컨셉으로 출시한 제품이다.

김정은도 ‘폴더블’ 포착, 유엔 대북제재 위반 소지도

북한 고위층의 ‘폴더블폰’ 사용이 보도사진을 통해 공개된 것은 이번이 처음이 아니다.

지난 2023년 7월 김정은 북한 국무위원장의 신형 고체연료 대륙간탄도미사일(ICBM) ‘화성-18형’ 시험발사 시찰 현장에서 김 위원장 옆 탁자에 ‘폴더블’ 스마트폰이 놓여진 모습도 포착된 바 있다.

당시 폴더블폰은 케이스로 씌워져있어 정확한 브랜드와 모델은 확인이 안됐다. 디자인이나 크기, 두께 등을 고려하면 삼성전자의 ‘갤럭시Z 플립’ 시리즈나 중국 화웨이 시리즈와 유사한 형태라는 추측이다.

그보다 한 달 앞서선 현송월 당 부부장이 전원회의에서 폴더블폰을 소지한 모습이 사진으로 노출되기도 했다.

다만 이이 소지한 스마트폰이 중국에서 들여온 것이라면 이는 유엔 대북제재 위반에 해당한다. 유엔 안전보장이사회의 대북제재 결의 2397호는 전자기기의 대북 수출입을 금지하고 있다.

한편 북한도 자체 브랜드의 스마트폰을 생산하고 있다고 북한 입장을 대변하는 재일본조선인총연합회 기관지 조선신보가 보도한 바 있다.

아울러 중국 기업이 생산하는 스마트폰을 주문자상표부착(OEM) 방식으로 공급받아 북한 내에서 판매하는 경우도 많은 것으로 전해졌다.