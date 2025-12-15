[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 기장군은 최근 자체 생산한 미역 및 쇠미역 종자 600틀을(양성 규모 15ha) 어업현장에 보급했다고 밝혔다.

15일 기장군에 따르면 이번 종자 보급은 수산자원연구센터(연구센터)의 ‘기장형 해조류 종자생산 연구’의 성과물로, 지난 11월 미역 종자 950틀 보급에 이어 두 번째로 진행된 것이다.

연구센터는 지난 7월 고리원전 사업비 3000만원을 지원받아 실내에서 미역 생장을 촉진하는 연구를 추진한 결과 종자 품질 향상과 함께 어업인들이 선호하는 고밀도 미역 종자생산에 성공했다.

또한 쇠미역의 경우 해양수산부 공모사업을 통해 배양기술의 현장적용 연구를 진행해 해당 종자의 생육 범위를 규명하고 안정적인 관리 방법을 적용함으로써 기장해역에서 ‘쇠미역 완전양식체제’를 정립하는데 한 걸음 더 다가서는 성과를 거뒀다.

연구센터는 다음 주 다시마 종자 약 400틀을 관내 어업현장에 추가로 보급할 예정이다. 아울러 각 어업현장에 보급된 종자를 수확 시까지 해역별 본양성 상황과 현장의 애로사항을 지속적으로 모니터링해 향후 우량 종자생산 연구에 적극 반영한다는 계획이다.

정종복 기장군수는“최근 이상 해양환경으로 인해 어업인들께서 많은 어려움을 겪고 있는 만큼 군에서는 현장 변화를 꼼꼼히 살피고 신속히 대응하겠다”며 “앞으로도 품질 좋은 종자를 꾸준히 보급해 지역 어업인의 안정적인 소득 확보에 힘쓰겠다”고 말했다.