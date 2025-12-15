도시형 스마트팜 작물 선정 및 재배 기술 교육

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 국립한국해양대학교 RISE 사업단은 최근 ‘미래 농업 스마트팜 코디네이터 전문과정’을 성공적으로 마무리했다고 15일 밝혔다.

이번 교육은 지난 10월 15일부터 총 60시간에 걸쳐 진행됐으며, 도시 환경 속에서 스마트팜 기술을 활용해 생산성을 높이고 도시재생 및 신규 일자리 창출에 기여할 전문가 양성에 중점을 두었다.

‘미래 농업 스마트팜 코디네이터 전문과정’은 국립한국해양대 RISE 사업단이 주최하고 부산평생교육원, 영도봉산마을관리사회적협동조합, 감천문화마을주민협의회 등 지역 기관과의 협력을 통해 운영됐다. 경력 단절 여성, 시니어 등 다양한 계층의 부산 시민 20명이 참여해 도시 속 새로운 삶의 방식과 일자리 창출 가능성을 모색하는 기회를 얻었다.

교육과정에서는 ▷스마트팜 기본 개념 ▷IoT·AI·빅데이터 기반 환경 제어 시스템 ▷도시형 스마트팜 작물 선정 및 재배 기술 ▷스마트팜 비즈니스 모델 및 컨설팅 전략 등 실무 중심 교육이 다뤄졌다. 특히 교육생들은 ‘나만의 스마트팜 프로젝트 기획·발표’를 통해 도시농업 아이디어를 구체화했으며, 국내 우수 스마트팜 사례를 견학하며 현장 중심 역량을 강화했다.

이서정 RISE 사업단장은 “이번 과정은 도시농업이 도시 문제 해결과 새로운 가치 창출에 기여할 수 있는 미래 산업임을 보여준 의미 있는 교육이었다”며 “교육생들이 제시한 창의적 도시 공간 활용 아이디어는 부산형 도시농업 생태계 구축에 중요한 밑거름이 될 것”이라고 밝혔다.

한국해양대학교 RISE 사업단은 이번 과정을 통해 양성된 스마트팜 코디네이터들이 부산의 도시 환경에 새로운 활력을 불어넣고 지속 가능한 미래 도시 구현에 핵심적인 역할을 수행할 수 있도록 지속적인 지원을 이어갈 계획이다.