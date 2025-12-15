3부문 총괄·23본부 개편 패시브 영업본부 신설

[헤럴드경제=문이림 기자] SK증권은 2026년도 조직개편과 정기 임원 인사를 단행했다고 15일 밝혔다.

기존 3개 부문·총괄, 20개 본부, 3개 실에서 3개 부문·총괄, 23개 본부로 개편했다.

성과 중심 영업조직 체계를 강화하기 위해 기업금융(IB) 총괄 내 기존 2개 본부를 3개 본부로 늘렸다. 패시브영업본부도 신설했다. 아울러 금융소비자보호실·정보보호실·감사실을 본부로 승격했다.

SK증권은 “고객 중심 경영을 강화하고자 내부통제를 강화했다”고 밝혔다.

<승진>

◇ 전무

▷박진남 Multi Asset운용본부장

◇ 상무

▷이대현 기업문화본부장 ▷조해용 감사실장

◇ 상무보

▷김성무 경영혁신부문 이사대우 ▷임국현 기업금융2부장

<신규선임>

◇ 이사대우

▷김도연 리스크관리부장 ▷김양진 채권금융부장 ▷연명필 기업금융1부장 ▷이규동 금융소비자보호실 부장 ▷이세호 ECM1부장 ▷정용익 Biz시스템부장 ▷조대희 대구금융센터장 ▷최영진 ECM3부장

<보임변경>

▷ECM본부장 이종호 상무 ▷감사본부장 조해용 상무 ▷금융소비자보호본부장 강성호 상무보 ▷정보보호본부장 김기원 상무보 ▷기획재무본부장 김성무 상무보 ▷법인영업본부장 김준한 상무보 ▷Passive영업본부장 박근환 상무보 ▷기업금융2본부장 임국현 상무보 ▷강남금융센터장 김수한 상무보 ▷경인지점장 이규동 이사대우

<보직임명>

▷광주지점장 장지용 부장 ▷Digital금융부장 한미영 부장 ▷IB1부장 최신형 부장 ▷법인영업부장 정경식 부장 ▷Passive영업부장 박지환 차장 ▷기업분석2부장 나승두 연구위원 ▷총무부장 안승환 부장 ▷상품솔루션부장 김경환 부장 ▷신기술투자부장 신동재 부장 ▷IT개발기획부장 박시성 부장 ▷금융소비자보호부장 김미영 부장 ▷정보보호부장 최성호 부장 ▷감사부장 백봉현 부장