[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 대한민국 대표 어묵 브랜드 삼진어묵이 키즈 전용 제품 ‘우리아이 튼튼어묵탕’을 출시했다고 15일 밝혔다. 이번 신제품은 SAMG엔터테인먼트의 인기 애니메이션 ‘프린세스 캐치! 티니핑’의 인기 캐릭터와 스토리를 담아 아이들에게는 먹는 즐거움은 물론 보는 재미까지 함께 제공하는 것이 특징이다.

우리아이 튼튼어묵탕’은 성장기 어린이에게 필요한 영양소를 균형 있게 제공하기 위해 철저한 영양 설계를 거쳐 개발된 제품으로 ‘고칼슘·고단백·저지방’ 기준을 모두 충족했다. 특히 스테비올배당체(감미료) 등 불필요한 첨가물을 배제해 원료 단계부터 안전성을 강화했으며, 아이들 먹거리에 민감한 부모들도 안심하고 선택할 수 있도록 했다.

제품은 물고기, 오징어, 고양이, 하트 등 네 가지 귀여운 모양의 어묵으로 구성돼 눈으로 보는 즐거움과 골라 먹는 재미를 더했다. 여기에 삼진어묵의 오랜 제조 노하우를 바탕으로 완성한 멸치맛 스프를 함께 동봉해 누구나 손쉽게 깊은 맛의 어묵탕을 조리할 수 있어 간편한 한 끼 식사로도 제격이다.

또한 애니메이션에 등장하는 40여 종의 캐릭터가 담긴 홀로그램 스티커를 랜덤으로 패키지에 구성해 아이들의 호기심을 자극하는 동시에 캐릭터 굿즈 소비에 익숙한 MZ세대의 소장 욕구까지 충족시킬 것으로 기대된다.

삼진어묵 신제품 ‘우리아이 튼튼어묵탕’은 일부 매장을 제외한 전국 직영점과 공식 온라인몰(www.samjinfood.com)에서 만나볼 수 있다. 삼진어묵 공식 온라인몰에서는 신제품 출시를 기념해 다음달 8일까지 약 한 달간 해당 제품 구매 시 15% 적립금 혜택을 제공한다.