재건비만 3700억원 추산…재건 기금 모금은 14억원도 안 돼

[헤럴드경제=정목희 기자] 지난 9월 네팔에서 발생해 77명이 숨진 이른바 ‘Z세대 반정부 시위’로 약 8600억원대의 재산 피해가 발생한 것으로 집계됐다.

13일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 네팔 임시정부는 지난 9월 벌어진 대규모 반정부 시위로 인한 피해액이 5억8600만달러(약 8650억원)에 달한다고 밝혔다.

당시 시위 과정에서 총리실을 비롯해 대법원, 국회의사당, 정치인 사저, 호텔 등 다수의 공공시설과 민간 시설이 불에 타거나 파손됐다. 피해 규모를 산정하기 위해 구성된 위원회는 이 가운데 재건 비용만 최소 2억5200만달러(약 3700억원)를 넘을 것으로 추산했다.

네팔 임시정부는 기금을 조성해 재건 비용을 모으고 있지만 지금까지 일반 시민과 기관 등이 낸 모금액은 100만달러(약 14억7000만원)도 되지 않는다.

이는 전체 재건 비용에 턱없이 모자라는 금액이다. 임시정부는 부족한 금액을 어떻게 메울지 아직 계획을 밝히지 않았다.

여러 정부 부처가 입주한 싱하 두르바르 행정 단지와 대법원 등 일부 공공기관 건물에서는 이미 복구 작업이 시작됐다.

부분적으로 수리하면 되는 건물에서는 공사가 끝나 현재 사용 중이라고 로이터는 전했다.

공공 인프라 재건을 담당하는 도시개발부 소속 차크라바르티 칸타는 “완전히 파괴된 건물 (복구) 작업은 설계가 끝나는 대로 시작할 것”이라고 말했다.

네팔에서는 지난 9월 정부가 유튜브와 페이스북 등 26개 소셜미디어(SNS)의 접속을 차단하자 대규모 시위가 벌어졌다.

특히 부패 척결과 경제 성장에 소극적인 정부에 실망한 젊은 층인 Z세대가 대거 시위에 가담하면서 수도 카트만두뿐만 아니라 다른 도시로도 확산했다.

행정 수반인 샤르마 올리 당시 총리와 일부 장관들이 사임했으나 시위대는 대통령 관저와 총리 자택 등지에 불을 지르는 등 상황은 더 악화했다.

경찰은 최루탄을 비롯해 물대포와 고무탄을 쏘며 강경 진압했고, 경찰관 3명을 포함해 77명이 숨지고 2천여 명이 다쳤다. 사망자들 가운데 30여명은 실탄에 맞아 숨진 것으로 드러났다.

네팔 임시정부는 내년 3월 5일 총선을 치를 예정이다.