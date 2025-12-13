하원 중국위원장, “AI 전략우위 약화” 상무장관에 서한 공화당 내부서도 불만…공개 비판은 자제

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 칩 ‘H200’의 중국 수출을 허용하기로 결정했지만, 미국 의회에서는 자국의 전략적 이익을 훼손할 수 있다는 우려가 커지고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 12일(현지시간) 보도했다.

미국 하원 미중전략경쟁특별위원회의 존 물레나(공화·미시간) 위원장은 최근 하워드 러트닉 상무장관에게 보낸 서한에서 “중국 기업에 최첨단 칩 판매를 승인하는 것은 트럼프 대통령이 1기 재임 시절 구축한 특별한 전략적 우위를 약화할 위험이 있다”고 지적했다. 그는 “중국이 자국산보다 더 앞선 칩을 수백만 개 구매하도록 허용하는 것은 AI 산업에서 미국의 지배력을 유지하려는 대통령의 노력을 저해할 것”이라고 강조했다.

물레나 위원장은 특히 H200의 중국 수출을 허용한 판단의 근거가 무엇인지 명확하지 않다며 러트닉 장관에게 설명을 요구했다.

오랫동안 대중국 반도체 수출 확대를 희망해온 엔비디아는 미국 정부의 수출 제한에도 중국 화웨이가 엔비디아 칩과 성능이 맞먹는 AI 칩인 ‘910C’를 개발하는 등 중국이 돌파구를 열고 있다고 주장하면서 중국이 차라리 미국의 첨단 반도체 칩에 의존하게 만드는 것이 미국의 AI 우위를 유지에 도움이 된다는 논리로 트럼프 대통령을 설득해 이번 수출 허가를 받아낸 것으로 전해졌다.

물레나 위원장은 그러나 엔비디아가 로비 차원에서 화웨이의 AI 칩 성능을 과장해왔다면서 H200 수출 허가를 결정의 전제가 잘못됐다는 취지의 주장을 폈다.

그는 화웨이의 910C 칩이 중국 본토가 아닌 대만 TSMC에서 생산됐지만 이 같은 점이 이번 판단에 제대로 반영되지 않았다고 강조했다.

미 상무부의 수출 통제 위반 결정에 따라 화웨이는 차세대 칩인 910D 칩을 더는 TSMC에 맡겨 생산할 수 없게 됐다.

이에 따라 화웨이가 910D 칩을 중국 본토에서 생산해야 해 910D 칩은 이전 제품인 910C보다 성능이 떨어질 수밖에 없을 것이라고 물레나 위원장은 지적했다.

화웨이는 세계적으로 반도체 설계 능력이 뛰어난 기업으로 인정받지만 반도체 생산은 파운드리(foundry·반도체 수탁생산) 기업에 맡긴다.

물레나 위원장은 또한 중국의 대표적 AI 기업인 딥시크가 인공지능 모델 학습을 위해 밀수된 엔비디아 침에 의존하고 있다는 내용의 최근 보도도 중국의 ‘AI 반도체 굴기’가 과대 평가됐다는 근거로 제시했다.

미국 의회에서는 민주·공화를 가리지 않고 H200의 중국 수출 허용을 우려하는 목소리가 나오고 있다.

공화당 소속인 피트 리케츠 상원 외교위원회 동아태소위원장과 민주당 간사인 크리스 쿤스 상원의원을 포함한 상원의원 6명은 최근 H200의 중국 수출을 30개월 동안 금지하는 법안을 발의했다.

이 법안이 시행되면 H200과 최첨단 AI 칩인 블랙웰의 중국 수출이 금지된다.

여당인 공화당에서도 H200의 중국 수출 허용에 관한 우려의 목소리가 높지만 트럼프 대통령에 반기를 드는 것으로 비칠 수 있어 공개적인 비판은 자제되고 있다.

FT는 “의회 내부 논의에 정통한 여러 인사들에 따르면 공화당 측도 이 결정에 크게 실망했지만 트럼프 대통령으로부터의 역풍을 우려해 비판을 주저하고 있다”고 전했다.