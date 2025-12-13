중장기 투자 계획 발표…美·印서 성장동력 마련

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 철강업체 US스틸을 인수한 일본제철이 2026회계연도(2026년 4월∼2027년 3월)부터 5년간 약 6조엔(약 57조원)을 국내외 설비와 사업에 투자할 계획을 밝혔다.

13일 요미우리신문과 아사히신문에 따르면 일본제철은 전날 이러한 투자 구상이 담긴 중장기 경영계획을 발표했다. 전체 투자액 6조엔 가운데 약 4조엔(약 38조원)은 미국과 인도 등 해외 사업에 집중 투입할 방침이다.

일본제철은 US스틸 인수 당시 2028년까지 110억달러(약 16조원)를 투자하기로 약속했다. 일본제철은 미국에서 수요가 늘어날 것으로 전망되는 고급 강재의 제조 기술을 US스틸에 제공해 채산성을 높일 계획이다.

아울러 또 다른 중점 사업 지역인 인도에는 제철소를 신설할 예정이다.

일본에는 약 2조엔(약 19조원)을 투자해 생산 능력을 유지하면서 자동차, 건축, 에너지 분야 수요를 발굴해 수익성을 확보할 방침이다.

일본제철은 이 같은 투자 계획을 통해 연간 8000만톤 수준인 조강 생산 능력을 2030년대 중반에 1억톤 이상으로 끌어올린다는 구상을 하고 있다.

이마이 다다시 일본제철 사장은 전날 기자회견에서 “생산 규모와 수익 수준, 기술력, 해외 사업 전개 등을 감안했을 때 (향후) 전체적으로 선도 기업이 될 것”이라고 말했다.

다만 아사히는 중기 경영계획에 수요가 감소하고 있는 일본 내 생산체제 재검토 방안은 사실상 포함되지 않았다고 지적했다. 일본제철은 2020년 이후 일본에서 고로 15기 가운데 5기의 가동을 정지하는 등 조강 생산 능력을 축소해 왔다.