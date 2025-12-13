이란·튀르키예 대통령 등과 만나 핵 프로그램·자산동결 등 논의

[헤럴드경제=정목희 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 옛 소련에서 독립한 뒤 중립국을 선언한 지 30주년을 맞은 투르크메니스탄을 방문해 이슬람권 국가 정상들과 잇따라 회동했다.

12일(현지시간) 러시아 관영 타스 통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 전날부터 1박 2일 일정으로 투르크메니스탄 수도 아시가바트를 찾았다. 이번 방문은 투르크메니스탄의 영구 중립국 선언 30주년 기념 포럼 참석과 함께, 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령 및 이슬람권 국가 정상들과의 양자 회담을 위해 이뤄졌다.

푸틴 대통령은 이날 마수드 페제시키안 이란 대통령과 만나 가스와 전력 분야에서 협력 가능성을 논의했다. 푸틴 대통령은 이란 부셰르 원자력발전소를 포함한 기반시설 개발 등 주요 핵심 프로젝트와 관련한 작업도 진행 중이라고 언급했다.

그러면서 “양국은 이란 핵 프로그램을 포함한 모든 국제 문제와 관련해 긴밀한 협력을 유지하고 있다”고 말했다.

푸틴 대통령은 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과는 유럽연합(EU)이 벨기에에 보관된 러시아 국유자산을 무기한 동결하려는 조치와 관련해 의견을 나눴다고 드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인이 밝혔다.

EU는 러시아가 우크라이나에 전쟁 배상금을 지급할 때까지 역내 러시아 중앙은행 자산을 무기한 동결하는 방안을 추진 중이다.

푸틴 대통령은 이날 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리, 압둘 라티프 라시드 이라크 대통령 등과도 만날 예정이다.

앞서 그는 이날 투르크메니스탄 대통령을 지낸 구르반굴리 베르디무하메도프 국가최고지도자 겸 인민이사회 의장과 먼저 만나 중립 정책을 높이 평가했다.

푸틴 대통령은 “(중립의 길은) 실질적으로 모든 국가와 진지한 협력을 할 기회와 기반을 제공하기 때문에 성과를 거두고 있다”며 “이 정책은 지역에 안정을 줘 우리에게도 매우 가치가 있다”고 강조했다.

그러면서 “러시아와 투르크메니스탄의 관계는 양국 지도자의 유대 덕분에 활발히 발전하고 있다”며 “우리는 매우 신뢰하고 우호적 관계도 유지하고 있다”고 덧붙였다.

베르디무하메도프 의장은 세르다르 베르디무하메도프 대통령의 아버지로 2006년부터 2022년까지 대통령으로 재직했다.

그는 국가최고지도자라는 직함을 유지한 채 여전히 강력한 영향력을 행사하는 것으로 알려졌다.

투르크메니스탄은 1991년 옛 소련으로부터 독립했으며 1995년 12월 12일 유엔 총회에서 만장일치로 영구 중립국 지위를 인정받았다. 중립국은 군사동맹에 가입하지 않고 다른 나라에 자국 영토의 군사 기지를 제공하지 않으며 분쟁이나 전쟁에도 개입하지 않는다.