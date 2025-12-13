스페이스X 내년 IPO 목표, 기업가치 1조5000억달러 추진 상장 소식에 한국·미국 우주 관련 주식 동반 상승 IPO 자금 우주 기반 AI 데이터센터, 스타십 양산 등에 투입 우주 기업 고평가 부담 완화·미중 우주 경쟁 가속 전망

[헤럴드경제=문이림 기자] 일론 머스크가 이끄는 우주항공 기업 스페이스X의 기업공개(IPO) 소식에 글로벌 우주항공 섹터가 들썩이고 있다. 스페이스X의 자금력과 기술력이 시장 판도를 흔들며 우주항공 투자 전략에 새로운 변수로 작용할 것으로 전망된다.

블룸버그 통신은 지난 9일 스페이스X가 2026년 기업 공개(IPO)를 목표로 준비 중이며 300억달러 자금 조달을 추진한다고 보도했다. IPO 역사상 최대 규모의 자금 조달 기록은 2019년 사우디 아람코의 290억 달러다. 스페이스X는 기업가치 1조5000억달러를 목표로 IPO를 추진할 계획이다. 이는 미국 증시 시가총액 8위인 테슬라(약 1조5010억달러)와 비슷한 수준이다.

블룸버그에 따르면 스페이스X는 이달 내부자 보유 지분 매입을 추진 중이다. 거래는 7500억~8000억 달러 수준의 기업가치에 기반해 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다. 스페이스X가 기업가치 8000억달러로 평가받으면, 5000억달러의 오픈AI를 제치고 글로벌 비상장 기업 중 최고 가치를 받게 된다.

스페이스X 상장 계획 소식에 글로벌 우주 섹터가 주가 상승으로 반응했다. 인베스팅닷컴에 따르면 8일부터 11일(현지시간)까지 로켓랩은 23.2%, AST 스페이스모바일은 14.5% 상승했다. 파이어플라이 에어로스페이스도 같은 기간 22.9% 급등했다.

국내 증시에서도 8일부터 12일까지 ▷한화시스템(9.8%) ▷한국항공우주 (4.64%) ▷스피어 (31.2%) ▷쎄트렉아이 (16.2%) 등이 상승했다.

스페이스X의 IPO는 기정사실화되는 분위기다. 일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)는 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에서 스페이스X의 IPO를 언급한 글에 그 발언이 옳다고 언급했다.

IPO로 확보한 자금은 기기 직접 통신(D2D) 전용 위성 개발, 우주 기반 AI 데이터센터 구축 등 신규 사업과 심우주 탐사를 위한 스타십(Starship) 고도화·양산에 투입될 것으로 전망된다.

특히 우주 기반 AI 데이터센터 구상은 시장의 관심을 끌고 있다. 지상 데이터센터가 직면한 전력난과 냉각 비용 문제의 대안으로 우주 공간이 부상했다는 평가다. 머스크는 “지구에서는 이미 안정적인 전력 공급원을 찾기 어려워지고 있다”며 “(우주 AI 데이터센터가) 4년 안에 AI 연산 능력을 가장 빠르게 확장할 수 있는 수단”이라고 말했다.

박광남 미래에셋증권 연구원은 “스페이스X가 보여주고 있는 기술적 성취와 재무적 성장세가 IPO를 진행하기에 충분한 펀더멘털을 갖췄음을 방증한다”며 “상장을 통해 확보한 자본력을 바탕으로 후발 주자들과의 기술적·인프라적 격차를 추격 불가능한 수준으로 벌리는 촉매제가 될 것”이라고 평가했다.

증권가는 글로벌 우주 시장이 사실상 스페이스X와 논(non)-스페이스X로 양분된 상태라고 평가한다. 박 연구원은 “스페이스X 로켓 발사 횟수는 전 세계 발사 시장에서 약 60%를 차지한다”고 설명했다. 지난해 기준 글로벌 위성 성공 발사 개수에서 스페이스X가 차지하는 비중은 87.7%다.

페이로드 수송량은 전 세계 우주 페이로드의 85%에 달한다. 페이로드 수송량은 로켓이 우주로 실어 올릴 수 있는 유효 탑재체의 무게다. 스페이스X가 전 세계 우주 물류량을 사실상 독점하고 있는 셈이다.

스페이스X의 올해 예상 매출은 150억달러다. 내년 매출은 220~240억달러에 달할 것으로 전망된다. 성장의 핵심은 위성 인터넷 서비스 스타링크다.

스타링크는 9000여개의 위성을 기반으로 150개 국가에 위성 통신 서비스를 제공하고 있다. 가입자는 2022년 100만명에서 올해 800만명으로 성장했다. 한국에서도 이달 7일부터 스타링크 상용 서비스가 시작됐다. 스타링크는 스페이스X 전체 매출의 70%를 차지할 것으로 추정된다.

정의훈 유진투자증권 연구원은 “최근 스페이스X 는 유저 안테나를 거치지 않고 직접적으로 모바일과 통신하는 다이렉트투셀(D2C) 서비스 개발을 진행 중”이라고 설명했다.

스페이스X의 상장이 우주 관련 기업의 고평가 부담을 낮춰줄 수 있다는 해석이 나온다. 이주은 신한투자증권 연구원은 “스페이스X가 1조5000억달러 가치로 IPO 추진하면 밸류에이션 부담으로 조정을 받은 우주 기업들의 부담이 완화될 것”으로 내다봤다. 로켓랩은 올해 주가매출비율(PSR) 기준 45배까지 상승한 후 현재 35배 수준으로 거래되고 있다. 내년 로켓랩의 매출증가율을 감안한다면 스페이스X와 밸류에이션 차이가 과도하다는 분석이다.

스페이스X의 성장에 중국의 추격까지 더해지면서 산업의 성장 속도가 가속화될 것이란 전망도 나온다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 “항공우주 섹터 전반에 스페이스X 상장 계획과 중국의 산업 육성 기조가 부각되며 기대감이 몰리고 있다”고 말했다.

박수현 KB증권 연구원은 “딥시크에 이어 새로운 스푸트니크 쇼크는 항공우주 분야에서 나타날 가능성이 있다”고 강조했다. 항공우주 궤도는 선점형 자원으로 빠르게 궤도 내 위성 발사를 성공해야 국가 전략자산을 확보할 수 있다. 우주 산업이 승자독식 구조인 만큼 미·중 간 저궤도 위성 발사 경쟁도 치열해질 전망이다.

항공우주 궤도는 선점형 자원으로 빠르게 궤도 내에 발사에 성공해야 국가 전략자산으로 이를 확보할 수 있어서다. 승자독식 구조인 산업 특성상 미·중 간의 저궤도 위성 발사 경쟁이 치열해질 것이란 분석이다.

실제로 중국은 지난달 공개한 15차 5개년 기본 방향에서 처음으로 ‘우주강국’을 목표로 제시했다. 우주를 제조·교통·디지털 강국과 나란히 핵심 축으로 올린 셈이다. 지난달 베이징시 과학기술위원회는 우주 데이터센터 구축 계획을 공식 발표하기도 했다.