탄소배출권 올해 308t 추가확보…총 1924t 달성 회사 “넷제로 달성 등 탄소중립 사회 전환에 앞장”

슬립케어 기업 이브자리가 ‘탄소상쇄숲’ 조성으로 다양한 공익가치를 창출해 눈길을 끈다.

이 회사는 30여 년간 탄소흡수원 증진을 위한 숲 조성 노력을 해오고 있다. 최근엔 탄소배출권 308t을 추가로 확보하며, 누적 1924t을 달성했다. 산림청이 운영하는 산림탄소상쇄제도를 통해서다.

이 제도는 기업이 자발적으로 조성한 숲의 탄소감축 효과를 검증받아 탄소배출권으로 활용할 수 있도록 해준다. 이브자리는 2013년부터 이 제도에 참여해 탄소배출권 기반의 다양한 탄소중립 활동을 하고 있다.

이번에 획득한 탄소배출권 308t은 서울 강서구 개화동 한강공원에 2019년 조성한 5만6300㎡(1만7000평) 규모의 탄소상쇄숲으로 받았다. 과거 농경지로 활용되다 방치된 이 부지에 생장력이 뛰어난 포플러나무를 심어 도심숲을 이뤘다.

2018년엔 경기 양평군에 기업림을 조성해 1616t의 탄소배출권을 확보했다. 현재까지 서울시와 협력해 이브자리가 조성한 숲은 연간 208t의 탄소저감 효과가 있는 것으로 집계된다.

이브자리는 확보한 탄소배출권을 활용해 총 783t 규모의 탄소중립 활동을 지원한다. 지난 5월 서울국제환경영화제에서 발생한 탄소 209t을 보유 탄소배출권으로 전량 상쇄해줬다. 11월에는 한국임업진흥원의 ‘산림 생태가치 더하기 활동’에 동참해 필요량 420t 중 60t의 탄소배출권을 공급했다.

이밖에 서울 동작구 보라매공원에서 열린 ‘2025 서울국제정원박람회’에 참가해 정원을 조성했다. 스트레스 완화와 숙면에 도움을 주는 55종의 야생화 및 나무 1000그루를 심어 도심 휴식공간으로 호평을 받았다.

이브자리 관계자는 12일 “탄소상쇄숲 조성과 탄소배출권 획득은 ‘아름답고 건강한 생활문화 조성’이라는 기업철학의 일환”이라며 “숲을 기반으로 한 공익가치 창출에 앞장서 탄소중립사회 전환에 기여하겠다”고 했다.