정부가 발표한 10·15 부동산대책 이후, APT에 대한 대출이 막히면서, 오피스텔 시장에 수요가 몰리는 흐름이 뚜렷해지고 있다. 특히 실사용과 투자 양면에서 활용 가능한 오피스텔이 ‘탈아파트’ 대안으로 부상하고 있다는 분석이다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 대책 시행일인 10월 16일부터 31일까지 서울 오피스텔 매매 거래는 총 760건으로 집계됐다. 이는 대책 직전 10월 1~15일간의 289건 대비 약 2.6배 증가하였다. 반면 같은 기간 서울 아파트 거래는 5,262건 → 1,640건으로, 약 3분의 1 수준으로 급감했다.

이처럼 단기간에 나타난 아파트와 오피스텔의 거래량의 급격한 변화는, 정부의 강력한 아파트 규제정책이, 오피스텔이라는 대체상품으로 수요이동을 촉발시키는 풍선효과를 낳았다고 부동산 전문가들은 해석하고 있다.

오피스텔이 주거·투자 수요 모두에게 부각된 배경으로는 다음과 같은 규제 차이가 지목된다: 오피스텔은 건축법상 ‘준주택’으로 분류되어, 아파트에 적용되는 많은 규제(청약통장, 실거주 의무, 자금조달계획서 제출 등)를 적용받지 않는다. 주택담보대출비율(LTV)도 규제지역의 APT는 40%이하로 제한이 된 반면, 오피스텔은 최대 70%까지 허용이 유지되는 점도 매력 요소다. 세법상 주택으로 분류되면서도, 아파트 청약대기자 입장에서는 무주택 자격 유지가 가능하다는 점 역시 실수요자의 관심을 끌고 있다. 이러한 구조 덕분에 2040실수요자 및 5070 투자자들이 오피스텔을 ‘효율적 거주 선택’ 혹은 ‘투자 플랫폼’으로 고려하고 있다는 업계 분석도 나온다.

단순히 거래량 증가뿐 아니라, 가격 및 수익률 지표에서도 오피스텔 시장의 변화가 감지된다. 예컨대, 10월 기준 서울 오피스텔 매매가격지수는 124.6로 전월 대비 0.1포인트 상승하며 연중 최고 수준을 기록했다. 또한 최근 임대수익률은 4.8% 수준으로 나타나며, 2018년 이후 최고치라는 평가가 있다.

하지만 모든 오피스텔이 실거주 및 투자처로 유망하다고는 할수 없다. 호되는 입지여건과 일정수준이상의 상품성을 갖춘 오피스텔을 중심으로 신중하게 접근해야한다고 전문가들은 말한다. 대표적인 오피스텔 투자유망지역으로는 최근 1년간 높은 APT 가격상승율 기록한 강남3구와, 경기도 분당, 과천 지역을 꼽았다.

이런 흐름 속에서 ““과천 렉서””오피스텔이 투자 및 실거주 수요자들 사이에서 주목받고 있다. 해당 단지는 과천시의 첨단산업 집적지로 급성장하고 있는 과천지식정보타운의 최중심에 위치해 있다. 지하철 4호선 과천정보타운역(예정)과 넷마블 G-TOWN 개발부지 바로 맞은편에 자리하고 있어, 향후 입지가치의 추가적인 상승도 기대된다.

과천렉서는 전용면적 22~49㎡, 136세대로 공급되어, 직주근접 1~3인 가구 대상으로 인기가 높은 평형으로 계획되었다. 일부 세대는 복층 구조로 설계되어 높은 천정고와 실용적 내부 공간을 제공하며, 다양한 가전 및 수납가구 등이 무상으로 제공된다.

과천지식정보타운 상권의 중심축을 맡게 될 “과천 렉서” 상업시설에 대한 기대감도 커지고 있다. 인근 8,400여 세대의 주거 수요와 약 27,000여 명의 근무 인구가 만들어내는 확실한 배후수요를 기반으로, 생활권과 출퇴근 동선의 핵심 지점에 자리해 유동 인구가 자연스럽게 집중되는 구조다.

특히 지정타에서도 ‘최상위 입지’로 평가받는 대로변 코너를 확보해 주변 아파트와 기업 사옥을 오가는 직장인·거주민 모두가 반드시 거치는 스트리트 상권을 형성한다. 여기에 2027년 개통 예정인 과천정보타운역이 바로 앞에 들어설 예정이어서 역세권 상업시설의 가치 상승도 더욱 가속될 전망이다.

과천렉서는 2025년에 준공된 후분양 상품이기에, 실물 확인이 가능하다는 점도 소비자 신뢰 확보에 긍정적이라는 평가다. 직접 세대내부를 관람할 수 있는 샘플하우스는 2025년 12월에 OPEN하여 운영 중이다.