공인회계사 선발·수습 개선 TF 첫 회의 AI시대 맞는 공인회계사 선발제도 검토

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융위원회는 금융감독원, 한국공인회계사회 등이 참여하는 ‘공인회계사 선발·수습 개선 태스크포스(TF)’를 구성하고 12일 첫 회의를 열었다고 밝혔다.

이번 TF는 지난달 21일 열린 공인회계사 자격·징계위원회의 후속 조치다.

태현수 금융위 회계제도팀장은 “공인회계사시험 합격자가 공인회계사로 등록하기 위해서는 공인회계사법령에 따라 1년 이상의 실무수습이 필요한 점을 고려해 안정적으로 수습을 받을 수 있는 제도적 지원방안을 적극 모색할 필요가 있다”고 설명했다.

그는 “공인회계사 실무수습 관련 규제를 완화하고 수습 가능기관도 확대해야 한다”라면서 “특히 인공지능(AI) 등 환경변화에 맞춰 시장이 보다 필요로 하는 공인회계사가 배출될 수 있도록 선발제도 개선도 검토해 나가자”고 언급했다.

금융위는 내년 1분기까지 TF를 운영하며 이해관계자의 의견을 적극 듣고 심도 있는 논의를 이어갈 예정이다. 이를 통해 ‘(가칭)공인회계사 선발 및 수습관련 제도 개선방안’을 마련해 내년 상반기 중 공인회계사 자격·징계위원회에 상정할 계획이다.